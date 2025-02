La parola che cura, tra narrazione, performance, emozioni, un laboratorio con Donne Insieme

Arezzo, 28 febbraio 2025 – L’associazione DONNE INSIEME invita

Sabato 8 marzo dalle 9,30 alle 13,00 al centro di aggregazione Sociale di Tortaia via Alfieri 30 Arezzo

LA PAROLA CHE CURA

Tra narrazione, performance, emozioni

Laboratorio partecipato e narrazione con il coinvolgimento di tutti i partecipanti

Conducono il laboratorio

AMINA KOVACHEVIC, attrice, docente ,regista teatrale

FRANCESCA BARBAGLI, psicologa, animatrice teatrale nelle scuole

ANDRE BIAGIOTTI, insegnante di recitazione, direttore della Libera Accademia del teatro

Riflettere sul potere della parole, comprenderne l'uso, essere consapevoli dell'importanza dell'esprimersi attraverso anche i vari mezzi di comunicazione.

Le parole sono rischiose, bisogna stare attenti alle parole che diciamo .Possono cambiare il corso delle cose o semplicemente essere belle da ascoltare. Abbiamo bisogno di parole-carezze, non di criticare, offendere, accusare. E abbiamo ancora più bisogno di guardare il nostro mondo interno, le emozioni, i sentimenti, in modo del tutto silenzioso per comprendere il peso delle parole.

E’ rivolta a tutti i cittadini interessati, alle scuole, agli ETS del territorio.

La partecipazione è gratuita.