La musica a scuola con l’Ic Piero della Francesca

Arezzo, 16 dicembre 2024 – La settimana che precede l’inizio delle vacanze natalizie sarà vissuta, dagli alunni e studenti dell’I.C. Piero della Francesca, all’insegna della musica.

S’inizia lunedì 16 dicembre a partire dalle 9.30, quando tutti gli alunni delle classi quinte dei cinque plessi della scuola primaria, oltre cento bambini, si recheranno nella sede centrale dell’Istituto, in via Malpighi, per assistere all’esibizione degli allievi della prima classe dell’indirizzo musicale, avviato in questo anno scolastico, che suoneranno brani a tema folcloristico. Si tratta di 22 studenti che, sotto la guida dei professori Anna Maria Bianconi, Leonardo Balucani, Massimo Guerri e Rachele Guiducci, hanno iniziato lo studio del violino, del sax, del pianoforte e delle percussioni.

“L’I.C. Piero della Francesca - sottolinea il dirigente scolastico, professoressa Rossella Esposito -, è tra gli Istituti aretini che hanno avviato percorsi a indirizzo musicale, che costituiscono parte integrante del Piano triennale dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica, in coerenza con il curricolo di istituto e con le Indicazioni nazionali di cui al D.M. n. 254/2012. Lo studio di uno strumento, come evidenziato nelle Indicazioni per l’insegnamento dello strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado, amplia la conoscenza dell’universo musicale, integrando aspetti tecnico-pratici con aspetti teorici, lessicali, storici e culturali e contribuisce allo sviluppo della “Competenza in materia di consapevolezza ed espressioni culturali” descritta nella Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea del 2018, oltre ad offrire agli alunni l’opportunità di acquisire consapevolezza delle proprie inclinazioni e potenzialità in una prospettiva orientativa.

La musica - continua il dirigente - è una parte importante della storia di questo territorio ed è giusto che la scuola non solo la valorizzi, ma offra l’opportunità ai ragazzi di avvicinarsi a questa disciplina. L’aretino Guido Monaco è stato il precursore della moderna notazione musicale, ad Arezzo è sorto uno dei primi licei ad indirizzo musicale, sempre in questa città hanno insegnato maestri del calibro di Arturo Benedetti Michelangeli, ed ancora da decenni si svolge uno dei festival musicali di canto polifonico tra i più importanti a livello internazionale”.

Martedì 17, a partire dalle ore 11, nell’auditorium della scuola, ci sarà l’esibizione dell’Orchestra da Camera fiorentina diretta dal M° Giuseppe Lanzetta, violino solista Giacomo Ferracci. Il concerto prevede l’esecuzione delle Quattro stagioni di Vivaldi, intervallate da interventi del M° Lanzetta che guiderà i ragazzi alla comprensione dei brani. Questo appuntamento rientra nella rassegna di Intesa San Paolo, in collaborazione con l’USR Toscana e si inserisce nell’ambito delle azioni promosse dall’I.C. Piero della Francesca, volte a favorire l’ascolto consapevole della musica.

Infine, nel pomeriggio di mercoledì 18, alle 18,30, gli allievi dell’indirizzo musicale si esibiranno, per la prima volta per un pubblico esterno, riproponendo il programma proposto nella matinée del 16 dicembre.