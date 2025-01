“La malattia oscura”: un incontro letterario apre l’Acli Life Festival

Arezzo, 20 gennaio 2025 – Primo appuntamento per l’Acli Life Festival 2025. La rassegna, giunta alla terza edizione, è promossa dalle Acli di Arezzo con il contributo della Fondazione CR Firenze e sarà sviluppata per l’intero anno attraverso una serie di eventi dedicati all’approfondimento e alla riflessione su varie tematiche tra economia, politica, geopolitica, sanità, cultura, sociale e storia. L’appuntamento inaugurale, a ingresso libero e gratuito, è fissato per le 18.00 di venerdì 24 gennaio nella Sala di Giustizia del Palazzo Vescovile con la presentazione del libro “La malattia oscura” firmato dallo scrittore e psicoterapeuta aretino Mirko dai Prà che sarà introdotta dalle parole del professor Franco Vaccari, fondatore e presidente di Rondine - Cittadella della Pace.

L’incontro permetterà di entrare all’interno di un’opera dove vengono raccontate le diverse fasi di una misteriosa malattia che, giorno dopo giorno, rende un giovane sempre più debole, fragile e vulnerabile tra sintomi improvvisi e difficoltà nell’affrontare la quotidianità. Un segnale di speranza in questa odissea arriva dal rapporto con uno psicoterapeuta che affronta il compito di accompagnare il ragazzo attraverso intricati itinerari diagnostici, cercando non solo la guarigione ma la forza di riabbracciare la vita con rinnovato coraggio. “La malattia oscura”, frutto degli studi e dell’esperienza quotidiana dello stesso autore, accompagna in un percorso ascendente che parte dalle gravi conseguenze di una patologia, tratta l’importanza del rapporto di un paziente con il medico di riferimento che configura un faro nella notte oscura delle incertezze, e propone un inno a resilienza e speranza necessarie per ritrovare l’essenza della propria esistenza. Dai Prà, specializzato nell’affrontare e nel comprendere l’unicità delle storie di vita dei suoi pazienti, genera nel libro un armonioso connubio tra narrativa, psicologia e pratica terapeutica per affrontare molteplici sfaccettature dell’esperienza umana, consentendo ai lettori di stabilire suggestioni e riflessioni utili anche per la loro vita personale.