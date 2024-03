La fiera di Lucca. VerdeMura, ditelo coi fiori. Tutti alla corte dei tulipani

Ci sarà anche lui, il leggendario Semper Augustus, il bulbo di tulipano più costoso e desiderato della storia, nella splendida vetrina di Verdemura 2024, venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 aprile sulle Mura di Lucca. La straordinaria fiera italiana dedicata al giardinaggio – anche quello che sorprendentemente può prendere vita in un piccolo balcone – si affaccia alla sua quindicesima edizione dall’alto di un record: 170 espositori nazionali e stranieri, il 10 per cento in più dell’anno scorso. E’ qui che la primavera prende il sopravvento grazie ai vivaisti di piante e specie orticole, arbusti, bulbi, attrezzi e arredi per il giardino e per l’orto, prodotti artigianali di eccellenza, prodotti tipici e di gastronomia, in un’edizione grandiosa dedicata dedicata appunto a sua maestà il tulipano. Co-protagonista sarà anche la camelia, un genere di arbusti orientali dalle forme e colori inesauribili che hanno trovato in Lucchesia una seconda patria.

Il sotterraneo del baluardo San Regolo ospiterà una delle più grandi esposizioni mai realizzate con centinaia di fiori recisi “Fior di Camellia 24”, provenienti dalle ville, dai vivai e dalle collezioni del territorio e non solo, capace di far apprezzare la grande varietà di colori, forme e sfumature, frutto di accurate e attente selezioni portate avanti nel tempo. Ospite d’eccezione il professor Gianmario Motta presidente della International Camellia Society (Società internazionale della Camelia), che sarà presente in fiera e sabato 6 aprile (ore 17) presenterà il volume “Splendid Sasanquas, an international ornament”. Il pubblico potrà partecipare attivamente, votando il fiore più bello e facendo eleggere “la regina” dell’edizione 2024. Fra queste una sezione importante sarà dedicata alle varietà presenti nella Villa Reale di Marlia, la residenza che fu di Elisa Bonaparte e Maria Luisa di Borbone, che rinnova la collaborazione con VerdeMura mettendo a disposizione oltre ai suoi tesori botanici anche il biglietto ridotto reciproco, che permette la visita al parco storico e alle magnifiche piante.

A fianco di tulipani e camelie anche una mostra dedicata agli alberi da frutto coltivabili in terrazzo e in balcone. Accanto alle specie classiche come ribes, more e lamponi, si potranno conoscere nuove selezioni, e ibridi da colori, forme e sapori nuovi. VerdeMura è parte della Lucca Crea Spring, gli eventi che accolgono la primavera, realizzati da Lucca Crea (società che organizza il festival Lucca Comics & Games) insieme al Comune di Lucca. Dopo il successo della passata edizione si rinnova la formula dei due week end ricchi di appuntamenti e dedicati alle passioni che ci animano, insieme a Lucca Collezionando, il festival del fumetto vintage pop che si terrà sabato 23 e domenica 24 marzo al Polo Fiere di Lucca. Ponte ideale fra le due manifestazioni il tulipano che viene ricordato anche a Lucca Collezionando, con un tributo al personaggio dei cartoni anni ‘80 “Sandy dai mille colori”: una maghetta che, con una bacchetta a forma di tulipano opera meravigliose magie a tema floreale (oggetto di un incontro sabato 6 aprile alle 18). E la prima “magia“ è il biglietto combinato con sconto tra Collezionando e Verdemura, perfetta sintesi di affinità elettive tra arte, fantasia e natura.

Laura Sartini