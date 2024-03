“La divinazione”: si conclude il ciclo di incontri sul tema “Visioni e profezie”

Arezzo, 14 marzo 2024 – Giunge a conclusione sabato prossimo, 16 marzo, l’interessante ciclo di conferenze “Visioni e profezie” organizzato dalla sede di Arezzo dell’Associazione Archeosofica, in via Alessandro dal Borro 58, con il nono incontro che ha per titolo “La Divinazione”.

Chi non ha mai desiderato scoprire cosa accadrà nel proprio futuro… Molti possono pensare che conoscendo in anticipo le disgrazie che ci attendono si può trovare il modo di attenuarne gli effetti dannosi. Oppure vorrebbero possedere la facoltà di leggere nell’avvenire perché, con la sicurezza che tutto andrà per il meglio, acquisterebbero così nuovo ottimismo ed energie positive. Oppure solo per curiosità. Per prendere una decisione difficile magari. Tecniche divinatorie ne sono nate parecchie nel corso dei secoli, dalle più “scientifiche”, come l’astrologia e la radiestesia, alle più bizzarre, come la batracomanzia, che si basava sull’osservazione dei movimenti delle rane, o la apantomanzia, che “studiava” gli incontri con animali od oggetti che si potevano casualmente avere durante la giornata.

La divinazione da sempre utilizza un vasto repertorio simbolico come base per trarre gli auspici, ma occorre anche sviluppare una buona dose di “sesto senso”, di intuizione, di veggenza quasi, per portare a termine una previsione sensata.

Di tutto questo ci parlerà, con l’aiuto di immagini proiettate su grande schermo, la relatrice Elisabetta Meacci, con inizio alle ore 17,00. L’ingresso è come sempre libero e gratuito