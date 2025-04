La colazione di Pasqua alle scuderie “Franco Ricci” di Porta Sant’Andrea

Arezzo, 8 aprile 2025 – Domenica 13 aprile, a partire dalle ore 10:00, si terrà la tradizionale colazione di Pasqua alle scuderie “Franco Ricci” di Porta Sant’Andrea in località Peneto.

La mattinata si aprirà con la Benedizione delle scuderie e dei cavalli impartita dal parroco di Staggiano e a seguire si terrà la colazione con i cibi della tradizione pasquale: uova benedette, panina gialla, salame, schiacciata e molto altro. Quella di domenica sarà un’occasione per stare insieme e scambiarsi gli auguri di Buona Pasqua.

Anche quest’anno, come da tradizione, saranno estratte a sorte le uova di cioccolato: i premi sono abbinati all'estrazione del Lotto della ruota di Firenze di giovedì 17 aprile: il primo è un uovo di 2 chili ed è abbinato al primo numero estratto, al secondo estratto invece è abbinato un uovo di 1 chilo, infine al terzo numero estratto un uovo di 550 grammi. I biglietti sono in vendita in sede.