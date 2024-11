“La Bella Storia del Calcit “, lo spettacolo in scena venerdì 15 novembre al teatro Petrarca Un racconto in chiave teatrale della storia del Calcit dal 1978 ad oggi con obiettivo di informare e far conoscere alle nuove generazioni le motivazioni che ancora oggi spingono un intero territorio ad un costante impegno ed attenzione alla nostra Sanità pubblica