La 29° edizione di Tovaglia a Quadri torna in una versione rivista e adattata alla scena del Teatro di Anghiari

Arezzo, 24 aprile 2025 – La 29° edizione di Tovaglia a Quadri (Premio Nazionale della Critica e finalista ai Premi Ubu 2024), torna in una versione rivista e adattata alla scena del Teatro di Anghiari. Il Teatro di Anghiari in collaborazione con Anghiari Dance Hub presenta sabato 26 aprile,alle 21.00 e domenica 27 aprile, alle 17.30 Mattimonio di Andrea Merendelli e Paolo Pennacchini per la regia di Andrea Merendelli

Che cosa racconta Mattimonio? Franco Basaglia e Agostino Pirella e prima di loro Arnaldo Pieraccini: cosa sono le storie dei matti? Quella di Adalgisa Conti, ragazza di Anghiari rinchiusa 70 anni ai Tetti Rossi di Arezzo. Un pezzo di questa storia salterà in aria con una bomba, e i pezzi sono arrivati fino a noi, come i confetti di un matrimonio che si celebra oggi ad Anghiari, terra di matti. Se la psiche resta ancora misteriosa, il cuore invece parla chiaro: basta l'amore per unirsi in matrimonio? Forse sposarsi oggi è roba da matti. L'impegno “per sempre” fa spavento. Oggi ci vuole una “lochescion” e perché il vincolo sia più forte, si sposeranno in chiesa: così vuole la madre dello sposo. Qui la sposa non ha madre, né padre: è sola, come l'Adalgisa, chiusa in manicomio perché troppo libera. Quando gli uomini incontrano certe donne, scappano. Solo un altro matto riuscirebbe a dire il fatidico “sì”.

Due brevi note sulla Stagione…

TRIENNIOCEFALI

Stagione Teatrale 2025 (e altre dipendenze)

Chi non ha mai visto i Cerberi, non sa nulla delle tre teste. E spiegarle non è facile, far loro "post" e farle entrare è cosa dura. Il rimprovero è sempre lo stesso: "Non c'è chiarezza, c'è molto fumo e poco Ariosto". Epico. Fare una stagione teatrale è un'epica battaglia ormai trentennale, quando tutto era innocente, dai cachet in lire al "vengo a incasso". Nel nostro limbo, separato da appena un velo di gesso dall'inferno glaciale dei bandi pubblici, la sequenza degli spettacoli quest'anno è un colpo di vento nello stagno della sala, dove sediamo noi: i Trienniocefali. Qual è la logica che lega gli spettacoli? Qual è la distanza fra l'uomo che corre e un danzatore? Fra la voce del buon Dio e quella di una radio notturna? Fra una cantante immortale e una veglia a tavola senza cibo? Dipende da voi, noi dipendiamo da voi (e da una decina di altre dipendenze che non vi diremo… La mamma, il cibo, i bandi comuniregioniministeroeuropa, il bere, la patria, la pesca di frodo, la musica e la più scandalosa di tutte: gli spettacoliteatrali fatti per benino). Se non venite, i Trienniocefalipiangeranno.

Andrea Merendelli

Direttore artistico

INFO BIGLIETTI

INTERO: € 15,00

RIDOTTO: € 12,00 (Soci Teatro / Under18 / Over65)

Acquistabili su: https://www.teatrodianghiari.it/spettacoli/mattimonio-tovaglia-a-quadri-26-aprile/