La 14ª edizione del festival internazionale di fotografia Cortona On The Move, opening con circa 5mila visitatori

Arezzo, 17 luglio 2024 – L’opening della 14ª edizione del festival internazionale di fotografia Cortona On The Move si è concluso con circa 5mila visitatori, di cui oltre 3mila tra sabato 13 e domenica 14 luglio, che hanno visitato le 22 mostre in programma, incontrato i fotografi, partecipato ad eventi e talk con ospiti d’eccezione. Ma il festival prosegue ancora tutta l’estate e parte dell’autunno per concludersi il 3 novembre prossimo.

Sono stati ben 90 gli appuntamenti che hanno animato il festival, tra talk, visite guidate, letture portfolio, workshop, appuntamenti allo Spazio OFF ed eventi live. Le 22 mostre dedicate al tema di questa edizione, Body of Evidence, hanno attirato un pubblico variegato, con oltre 200 ospiti tra fotografi, relatori, esperti, giornalisti e partner.

Di grande richiamo le visite guidate con gli autori e i curatori delle mostre, che hanno richiamato un nutrito numero di partecipanti, e i talk al Teatro Signorelli, come quello dedicato alla mostra Corpi Celesti – Un percorso negli Archivi Alinari che ha avuto come protagonisti i curatori Nicola Lagioia e Chiara Tagliaferri in dialogo con Giorgio van Straten, Presidente FAF Toscana. E ancora l’incontro tra i curatori della mostra This Is the End, Irene Opezzo e Paolo Woods con due delle fotografe autrici degli scatti, Virginie Rebetez e Regula Tschumi, su una delle esposizioni tra le più forti e coinvolgenti del festival di quest’anno. E poi ancora il talk con Valerio Nicolosi e Davide Musardo di Medici Senza Frontiere sul tema "Oltre il corpo, le ferite invisibili", partendo dalla toccante mostra di Rehab Eldalil From the Ashes, I Rose من الرماد نهضت - Un viaggio nell’ospedale di Medici Senza Frontiere in Giordania. E infine il talk sul progetto Cronache d’acqua - Immagini dal Nord Italia realizzato in partnership con Intesa Sanpaolo e Gallerie d'Italia che ha proposto, attraverso le voci dei fotografi Marco Zanella e Arianna Arcara, lo scrittore Paolo Di Paolo in collegamento e Antonio Carloni, Vicedirettore Gallerie d’Italia-Torino, una riflessione sulla relazione simbiotica e fragile tra la Terra e l’essere umano.

Sabato sera, il Teatro Signorelli è stato anche il palcoscenico delle premiazioni di Maria Abranches, che con il progetto MARIA ha vinto il Cortona On The Move Award, e Sara Spelta, 1^ classificata del Premio Vittoria Castagna.

Ma gli appuntamenti non si concludono qui. Fino al 18 luglio è possibile iscriversi e partecipare ai workshop rivolti a fotografi e appassionati organizzati da OTM Company, di cui due con la partnership tecnica di Sony. Per partecipare: https://www.cortonaonthemove.com/otm-academy/.

Infine, giovedì 18 luglio il festival diventerà un inedito palcoscenico per la nuova musica italiana con l’evento Cortona On The Wave, realizzato in collaborazione e curato da Arezzo Wave e che vedrà la partecipazione di artisti come Francesco Lettieri, La Municipale, Zueno e Rumba de Bodas. L’iniziativa è realizzata grazie al progetto Per Chi Crea di Siae e del Ministero della Cultura italiana. Appuntamento alle ore 21 alla Fortezza del Girifalco.

Quest’anno, inoltre, grazie alla collaborazione con Lucca Comics, Cortona On The Move esce dai confini della città con la mostra ideata e realizzata in partnership con Autolinee Toscane They Don’t Look Like Me di Niccolò Rastrelli dedicata al mondo dei cosplayer, che dal 30 ottobre al 3 novembre sarà esposta proprio all’interno dell’evento dedicato al gioco e al fumetto.

Cortona On The Move prosegue fino al 3 novembre con l’apertura delle mostre tutti i giorni dalle 10 alle 20 fino al 1° settembre e dalle 10 alle 19 dal 2 settembre al 7 ottobre, per finire dall’8 ottobre al 3 novembre dalle 10 alle 18. Le biglietterie si trovano al COTM STORE e BOOKSHOP a Palazzo Baldelli, Vicolo Boni 7, e alla Fortezza del Girifalco in Via di Fortezza.