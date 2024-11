Infinitamente piccolo, lo spettacolo di Nata

Arezzo, 1 novembre 2024 – Com’è possibile raccontare la vita di San Francesco in modo appassionato e suggestivo? Attraverso le parole, la musica, i testi documentari, gli scritti del Santo e qualche invenzione. Ecco gli ingredienti di INFINITAMENTE PICCOLO di NATA Teatro e Insieme Vocale Accordion.

Venerdì 1 Novembre ore 17:30 alla Chiesa di San Michele Arcangelo di Raggiolo (Ar) Nata Teatro e l'Insieme Vocale Accordion presenteranno lo spettacolo L'INFINITAMENTE PICCOLO. Verrà narrata la storia di Francesco d'Assisi attraverso lo sguardo particolare di Livio Valenti che è interprete e autore del testo originale. La messinscena sarà arricchita dalle musiche e le canzoni di Angelo Branduardi eseguite dalla Corale di Bibbiena diretta dal maestro Paolo Santini.

Per sintetizzare la rappresentazione possiamo citare questo brano del testo: "Tutti i grandi uomini un tempo sono stati bambini. Francesco d'Assisi, San Francesco, era per sua madre Chéri. Forse grazie a lei, alle sue parole e alle sue carezze, Francesco riuscì a vincere la violenza con la non violenza, a cantare la gioia della vita e a parlare con gli uccelli, il lupo e il ciuco..."

Un connubio energetico fra due importanti realtà culturali del Casentino, NATA teatro e L’Ensemble Accordion, che già in altre occasioni hanno collaborato e che riescono a ridare vita alla storia del Santo, patrono d’Italia e d’Europa, con un linguaggio originale. Ambedue le formazioni artistiche hanno più volte affrontato, con i loro linguaggi specifici, eventi di storia locale dando a questi un respiro universale. La serata è realizzata in occasione dell’ottocentenario delle stigmate che San Francesco ha ricevuto alla Verna dove adesso sorge il famoso santuario.

Lo spettacolo ci restituisce un ritratto poetico, tenero ed emozionante di Francesco d’Assisi.

L’iniziativa è promossa da La Brigata Di Raggiolo, OROS Cooperativa Ambientale, Unione dei Comuni Montani del Casentino, Comune di Ortignano Raggiolo e Comune di Chiusi della Verna.

Ingresso: gratuito