Il trio Contro Tempo in concerto al Casetello di Valenzano

Arezzo 21 giugno 2023 – L’Amministrazione Comunale di Subbiano con il mese di luglio apre le porte del Castello di Valenzano alla musica con il Festival Musicale Valenzano Symphony che è giunto alla 27^ edizione ma come ogni anno , questo evento estivo vede un’anticipo sul lungarno, sotto la Torre medievale del Castello di Subbiano, che quest’anno è interamente al femminile, con tre grandi protagoniste della musica del nostro territorio , il Soprano Gaia Matteini, la Violoncellista Elisa Pieschi, la Pianista Leonora Baldelli, che con la loro professionalità e sensibilità saranno capaci di coinvolgere ed emozionare il pubblico portandolo in un viaggio originale tra le più belle musiche del mondo . “Siamo felici per questo inizio di domenica sera con un grazie a chi crede nel nostro progetto musicale come Coingas, Estra, BCC Anghiari e Stia, LFI, Generali, Carrefour” afferma l’Assessore Paolo Domini

Le tre Artiste, che vantano tour e concerti individuali anche all’estero in Spagna, Argentina, Usa, Canada, Russia, Ungheria, Francia, Tunisia, Belgio ecc,. hanno attirato l’attenzione di molti arrangiatori come Marco Menci, Ivan Dobrinescu, e Stefano Fallkeri che hanno volentieri trascritto melodie più o meno famose per questo ensemble così peculiare. Il Trio invece ha già partecipato come gruppo al Festival di Sansepolcro “Musica al Centro”,a quello all’UnoAerre per Arezzo Nascosta di Oida,alla Rassegna per il Calcit ed al Concerto a Casa Menotti (centro di archiviazione del Festival dei due mondi) L’appuntamento è per domenica alle ore 21 e l’ingresso è gratuito