Il racconto dell’adozione con Maria Amelia Monti

maria amelia monti

Arezzo, 23 marzo 2023 – Venerdì 24 marzo alle 21 e 30 al Teatro Comunale di Cavriglia si svolgerà il penultimo appuntamento con la Stagione Teatrale.

La nota attrice Maria Amelia Monti racconta l'adozione attraverso le testimonianze di chi l’ha vissuta direttamente o indirettamente. Dalle lettere raccolte per la categoria Lettera di un’adozione 2013, nasce La Lavatrice del cuore, spettacolo teatrale scritto da Edoardo Erba ed interpretato, appunto, da Maria Amelia Monti.

Il racconto dell’esperienza di Edoardo e Maria Amelia si affianca a quello di altre coppie, di papà e mamme che raccontano il proprio viaggio, in un’alternanza tra prosa e lettura di grande intensità in cui non mancano momenti ironici.

“La voce di Maria Amelia suona come una voce amica, a tratti visibilmente emozionata per ciò che sta leggendo. E cosi ti sembra di sentirti nel salotto di casa tua e non a teatro mentre ascolti rapita il racconto di un’altra mamma di cuore, quella voce che diventa emozionante perché parla di te, sì proprio di te, di quei pensieri che hai fatto mille volte, di quelle domande che ti sei fatto mentre guardi negli occhi tuo figlio, di quella rabbia che hai provato rispondendo alle solite domande stupide della gente.”(commento di I colori delle mamme).

I biglietti sono ancora disponibili e acquistabili, presso l'Ufficio Teatro del Comune di Cavriglia, venerdì pomeriggio dalle 14:30 alle 17:30, oltre alla sera stessa dello spettacolo dalle ore 20:30 presso il Botteghino del Teatro.

Per informazioni scrivere a: [email protected] oppure telefonare al numero 327 9533759 (Alessia) o 055 9669733 (Segreteria del Sindaco).