Il premio Nobel dell’acqua Andrea Rinaldo chiude Science Lab

Arezzo, 8 maggio 2024 – Venerdì 10 maggio alle 21 al Circolo Artistico si terrà la serata finale della seconda stagione di Arezzo Science Lab. L’ospite d’onore a cui sarà affidata questa serata è un’eccellenza italiana nel mondo: il Professor Andrea Rinaldo. Rinaldo ha vinto il prestigioso Stockholm Water Prize, il Premio Nobel per l’acqua e per gli studi ambientali. Terrà una conferenza dal titolo del suo libro “Il Governo dell’Acqua” (ed. Marsilio), al termine della quale sarà possibile porre delle domande.

Arezzo Science Lab è organizzato dall’Associazione Lab diretta da Gabriele e Lorenzo Grazi, e in collaborazione con la libreria La Feltrinelli point Arezzo.

Il dissesto ecologico è direttamente connesso al governo dell’acqua e dunque la scienza delle costruzioni idrauliche è la cartina di tornasole per affrontare il dibattito più ampio sui temi della conservazione e dell’uso dell’ambiente naturale e costruito. Le opere e i piani di intervento non dovrebbero avere – sostiene l’autore – paternità ideologica; spesso invece i disastri del fare sono quasi sempre il prodotto di un capitalismo cieco, incapace di vedere nella protezione dell’ambiente nemmeno il proprio tornaconto. Ma tali posizioni preconcette, così come ogni tesi sbagliata, non possono servire degnamente alcuna politica ambientale di qualche respiro. Per ovviare a quanto le rispettive retoriche suggeriscono, è necessario promuovere nuovi modelli di salvaguardia in cui capitalismo e ambientalismo collaborino nel formare la risposta di una società ai problemi ambientali fondamentali per la sua sopravvivenza. Sbagliando, magari, ma dalla parte della scienza. Questo libro è il frutto dell’esperienza di uno scienziato per una politica ambientale consapevole; un percorso a ritroso lungo la strada tortuosa verso la coscienza della crisi ecologica e climatica, con l’obiettivo di combattere disinformazione e pregiudizi.

Andrea Rinaldo, veneziano, è Ordinario di Costruzioni idrauliche all’Università di Padova e direttore del Laboratoire d’Écohydrologie dell’École Polytechnique Fédérale di Losanna. Fra i riconoscimenti, è socio Linceo, dell’Istituto Veneto di Scienze Lettere e Arti di Venezia di cui è oggi Presidente e di Accademie internazionali, fra cui la National Academy of Sciences, la National Academy of Engineering degli Stati Uniti e la Royal Swedish Academy of Sciences. Nel 2023 riceve lo Stockholm Water Prize, il premio per gli studi sull’acqua più prestigioso al mondo.

