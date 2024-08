Il pianista Andrea Turini in concerto a Cavriglia

Arezzo, 6 agosto 2024 – Un nuovo appuntamento per la Rassegna dedicata alla musica e promossa dall'Amministrazione Comunale che, oltre a farci scoprire luoghi suggestivi del territorio, ci culla con note musicali prodotte da strumenti diversi.

Dopo il primo appuntamento dello scorso venerdì 16 luglio svoltosi presso il Roseto Fineschi e con protagonista il Duo Pianistico Gadheer Abeido, Svetozar Ivanov, sotto la regia di Terre d’Arezzo Music Festival, sabato 10 agosto alle ore 21 e 15 presso la suggestiva e rinnovata Chiesa di Massa Sabbioni, sarà la volta del secondo step della Rassegna che vedrà protagonista il pianista sangiovannese Andrea Turini, direttore artistico del Valdarno Piano Festival e docente di pianoforte al Conservatorio Rossini di Pesaro, il quale da anni concilia egregiamente l’intensa attività didattica con una importante attività concertistica che lo vede protagonista da oltre 35 anni sia in Italia che in Europa e in America. L’appuntamento del prossimo 10 agosto prevede l’esecuzione di musiche di Bach, Mozart e Beethoven.

La kermesse proseguirà lunedì 19 agosto, sempre con inizio alle ore 21 e 15, nella splendida cornice della Chiesa di Montegonzi: Terre di Arezzo Music Festival proporrà per l'occasione il duo composto da Andrea Sernesi (violoncello) e Anna Bodnar (fisarmonica).

Seguirà, giovedì 22 agosto ancora un appuntamento organizzato da Valdarno Piano Festival.

Infine, chiuderà il ciclo di appuntamenti, martedì 3 settembre alle 21 e 15 presso il Museo Mine di Castelnuovo d’Avane, il concerto di violino e pianoforte di Lorenzo Parisi e Giuseppe Maiorca, organizzato ancora una volta da Terre di Arezzo Music Festival.

Tutti gli eventi sono ad ingresso libero.