Il patto fra Toscana e Kazakistan

Il console onorario del Kazakistan per la Toscana, Federico Albini, ha organizzato una serata per augurare buone feste alla città e alle istituzioni. Al Sina Villa Medici di Firenze, alla presenza di autorità come l’ambasciatore del Kazakistan Yerbolat Sembayev, il presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo, alcune rappresentanze politiche del territorio ed alcuni esponenti delle principali associazioni fiorentine, Federico Albini ha avuto modo di fare gli auguri alla città, gettando un ponte anche verso il futuro, il 2024, che sarà un anno importante per tutti.

La serata è stata anche l’occasione per parlare di iniziative commerciali ed economiche tra la Toscana ed il Kazakistan e progetti di reciproco scambio, da programmare ed avviare appunto nel 2024.

Lo stesso Albini era presente anche alla festa dell’indipendenza del Kazakistan organizzata a Roma dall’ambasciatore poche ore prima: poi si è spostato a Firenze per presenziare all’evento organizzato dal console onorario. Una bella serata per parlare di Firenze, della Toscana e dello sviluppo di futuri accordi commerciali molto importanti per la nostra economia.