Il Palio 2024 con gli occhi di Porta Romana

Arezzo, 8 giugno 2024 – La Settimana con la S maiuscola è iniziata. I sette giorni – quest’anno eccezionalmente otto, vista la partenza prevista oggi e propiziata dall’anticipo della Gara musici e sbandieratori nel mese di maggio – che portano al Palio del 16 giugno e che animeranno la zona di Porta Romana, piazza del Collegio e dintorni, avranno un programma ancora più intenso del solito. Mentre capitan Meacci sta preparando il Palio definendo cavalli e fantini che proveranno a riportare il Palio in San Lazzo dove manca dal 2022, anno in cui vinse Andrea Chessa, vittima di un grave infortunio a fine aprile e a cui tutto il popolo manda un affettuoso saluto, in casa giallorossa la fibrillazione è tanta. Il programma che potremmo definire “ludico”, dedicato agli intrattenimenti, prevede stasera il College Party con djset di Cranium, martedì 11 l’aperitivo vintage (a base di bevande di culto) e la “lezione di storia paliesca” di Luciano Borghesi, quindi mercoledì 12 la ormai consueta Cena Romanesca, giovedì 13 l’inedito Texas Y’all con Euphoria, venerdì 14 l’Hawaiian Party animato dalla Smile Gang. Il gran finale, ovviamente, è per la vigilia di sabato 15 con la Cena propiziatoria in piazza del Collegio (tornano i Cranium alla consolle).

Ma se ballare e divertirsi è una componente importante della settimana pre-Palio, lo è altrettanto, o forse di più, il palinsesto di eventi strettamente legati alla Festa e alla tradizione del rito castiglionese. Domani, nel tardo pomeriggio, prima della benedizione della stalla nel vicino vicolo dei Galli (ore 19), viene riproposta l’iniziativa de La leva rionale, un benvenuto per i neonati del territorio giallorosso. Il sabato della vigilia verranno invece benedetti i cavalli alle ore 16 e a seguire si svolgerà la storica e folkloristica Sfilata Agreste dove protagonisti saranno i bambini e le bambine. Queste due iniziative anticipano la corsa del “paliotto” Memorial Gentili riservato a fantini esordienti (che poi faranno anche da riserva per il giorno dopo). Il gran giorno, domenica 16, poco prima delle 15 si aprirà il portone della chiesa di San Filippo Neri, da lì usciranno schierati i figuranti del lungo corteo storico e in quel momento tutti potranno finalmente dirlo: è Palio!

Tutte le sere in piazza del Collegio è aperto il bar e lo store giallorosso (con tutto il merchandising), rimesso a nuovo di recente. Per info e prenotazioni alle cene delle varie serate contattare Martina (331 3221790).