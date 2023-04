Il nuovo spettacolo di Walter Sterbini a Cavriglia

Arezzo, 13 aprile 2023 – La rassegna primaverile al Teatro Comunale di Cavriglia presenta il nuovo e atteso spettacolo, fra teatro e musica, di Walter Sterbini. Sabato 15 aprile, alle ore 21.15, sarà di scena con “Sorridimi… ti racconto”, accompagnato da Antonio Fabis al piano (che ha realizzato anche gli arrangiamenti) e Marco Raspi alle chitarre. Una straordinaria serata con un concerto “unplugged”, completamente nuovo, durante il quale Sterbini presenterà diversi brani che non ha mai cantato prima, e con i testi teatrali scritti insieme a Silvano Alpini che ha curato anche la regia. Walter Sterbini, cantante e interprete fra i più apprezzati, con una lunga carriera nei club e nei teatri di tutt’Italia, magnifico finalista nella trasmisisone “The Voice Senior” nel gennaio del 2022, si è sempre affermato per la sua eccellente qualità vocale e tecnica. Con “Sorridimi… ti racconto” si mette a confronto con se stesso, in uno stretto dialogo con la propria anima. E’ uno spettacolo che gira intorno a riflessioni sulla sua generazione, la vita e le sue sensazioni, su “ quando stati fortunati a vivere quello che abbiamo vissuto”. Le luci e l’audio sono di A. Sestini, L. Morandi e A. Magri. La produzione è dell'Associazione Culturale Masaccio. * “L’Urgenza del Teatro" continua con il Gruppo Teatrale Sangiovannese, venerdì 21 aprile, che presenterà “Da domani si fa… i conti”, una commedia brillante in tre atti di Antonella Zucchini. La regia è di Lorenzo Castelli. Sabato 6 maggio sarà la volta della Compagnia Teatrale N’Icche Posso con “La speranza l’è l’ultima a morire”, "commedia brillantissima" in tre atti di Moreno Burattini e Andrea Innocenti e la regia di Isabella Norti Gualdani e Donatella Nannicini. Alti e bassi a Teatro venerdì 12 maggio presenteranno “Il vestito della sposa” di Massimo Valori con la regia di Monia Baldini (e il ricavato verrà devoluto alla Misericordia di Cavriglia). Venerdì 19 maggio ritorna una produzione dell’ Associazione Culturale Paro Paro: "DurAnte - Una Parodia Infernale”, scritto e diretto da Massi Fruchi. Il finale saranno per "Teatro Vivo”, il laboratorio di sperimentazione teatrale condotto con successo da Monia Baldini e Fernanda Gonzalez nello spazio polivalente di Meleto. Sabato 27 maggio verrà presentato "A te lascio…”, la restituzione finale del percorso laboratoriale 2022/23. L'ingresso di questa ultima serata è gratuito.

__________________________ inizio: ore 21.15 > biglietto: ridotto soci Coop Fi € 10 - intero 12 € prevendita: <https://oooh.events/> info: [email protected] - ph: 055.9120363 - ph. whatsapp: 377 4494360