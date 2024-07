Arezzo, 25 luglio 2024 – Il Monte San Savino Festival entra nel vivo.

Da una parte le masterclass dei 150 studenti che animano la città, tra entusiasmo, studio e performance, dall’altra l’attesa del grande appuntamento con il Candlelight Concert in programma per sabato 27 luglio alle ore 21.15 nel monumentale Chiostro del Palazzo di Monte.

Lo scorso anno proprio a Monte San Savino partì con grande successo per la prima volta in provincia di Arezzo questa esperienza di musica a lume di candela.

Il concerto di sabato 27 luglio vedrà un cast straordinario di grandi solisti: Enrico Balboni violino, Pietro Scalvini viola, Cecilia Radic violoncello, Amerigo Bernardi contrabbasso e Luigi Tanganelli pianoforte.

In programma dell’esibizione prevede il Quartetto di Mahler e il Quintetto La Trota di Schubert.

Il Quartetto per pianoforte in la minore è l'unico lavoro cameristico senza canto che ci rimane di Gustav Mahler (1860-1911), famoso come sinfonista e direttore d’orchestra, ma anche autore di musica cameristica scritta durante l’adolescenza, quando era studente al Conservatorio di Vienna

Il "Quintetto della trota" (1819) del grande compositore viennese Franz Schubert è probabilmente l'opera più conosciuta del grande compositore,

Straordinari musicisti immersi in centinaia di candele che illuminano un luogo magico.

Un’esperienza musicale e multisensoriale unica.

Il Monte San Savino Festival è promosso dal Comune di Monte San Savino con la collaborazione dell'azienda speciale Monteservizi

Direttore artistico M° Luigi Tanganelli