Il grande abbraccio. Un aiuto per la Toscana. I soldi offerti dai lettori donati a chi ha bisogno

di Guglielmo Vezzosi

FIRENZE

L’affetto, la condivisione e la grande generosità dei nostri lettori sono la risposta più bella, quella che viene dal cuore, per portare un aiuto a chi è stato colpito dall’alluvione del 2 novembre 2023. Per dare forza e gambe più solide alla speranza e alla voglia di ripartire dopo il disastro che ha causato morte, devastazione e danni enormi in mezza Toscana.

Fin dai primissimi giorni dell’emergenza il nostro gruppo editoriale attraverso le sue testata online e cartacee (Qn La Nazione, il Resto del Carlino, Il Giorno e Luce!) ha promosso una sottoscrizione per raccogliere fondi da devolvere a favore delle popolazioni alluvionate. L’iniziativa – gestita attraverso un conto corrente dedicato di ChiantiBanca – si è chiusa con un successo visto che, alla fine, è stata raccolta l’importante cifra di 150mila euro. E adesso è venuto il momento di attribuire i fondi per dare un segnale concreto di ripartenza. Venerdì 23 febbraio nella sede de La Nazione a Firenze, alla presenza della direttrice Agnese Pini, si svolgerà così la consegna degli assegni, a nome di tutti i nostri lettori, destinati ad alcuni progetti specifici. Questa la ripartizione: 30mila euro all’Associazione Pubblica Assistenza Campi Bisenzio per il ripristino di sede, mezzi e strumentazioni; 30mila euro alla Fondazione Accademia dei Perseveranti di Campi Bisenzio per il ripristino della biblioteca comunale; 30mila euro alla Protezione Civile della Regione Toscana per attività e iniziative a favore degli alluvionati; 15mila euro all’Associazione Sportiva La Briglia di Vaiano (Prato) per ripristino delle strutture sportive; 15mila euro all’Associazione Sportiva Prato Nord per il ripristino delle strutture sportive; 15mila euro all’Associazione di imprese Condominio Croce Rossa di Montale (Pistoia) per il ripristino del sistema antincendio; 15mila euro al Comune di Quarrata (Pistoia) per il ripristino della biblioteca comunale.

Numerosi i partner che hanno sostenuto la raccolta fondi de La Nazione, come l’asta benefica organizzata in collaborazione con la storica Casa d’aste fiorentina Pandolfini che ha messo a disposizione la sua piattaforma online sulla quale sono stati proposti all’asta 30 quadri offerti dal maestro Silvio Natali (senza prezzo di riserva e senza alcuna commissione da parte della casa d’Aste). Numerosi anche artisti e vip che hanno sostenuto la sottoscrizione, come Carlo Conti e Giorgio Panariello, Chiara Francini e l’ex calciatore della Fiorentina Borja Valero.

E poi La Nazione è stata partner di due grandi eventi benefici: il 18 novembre a Empoli la partita tra Nazionale Cantanti e formazione delle Stelle del calcio Shalom Campioni del Cuore, nonché il concertone del 3 gennaio al Tuscany Hall di Firenze con Piero Pelù, Fiorella Mannoia e Stefano Massini accompagnati da tanti artisti e musicisti, insieme nel nome della solidarietà.