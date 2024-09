Arezzo, 19 settembre 2024 – Anche per la edizione 2024, la 34esima della sua storia, il Gran Premio Nuvolari ha scelto di inserire Arezzo nel suo percorso. L’Automobile Club Arezzo, sempre presente a fianco del motorsport aretino, anche grazie alla attivissima Commissione Sportiva, che ha in Paolo Volpi, Delegato Provinciale ACI Sport, e Luigi Caneschi i punti di riferimento, quest’anno affianca in modo ancor più importante e concreto i promotori locali, guidati dall’infaticabile Claudio Gialli.

Tutto è pronto per l’appuntamento con questa manifestazione internazionale di regolarità per auto storiche di grande pregio, che ad Arezzo prevede un Controllo Timbro sabato 21 settembre alle ore 15.45 in Corso Italia, all’altezza del negozio Sugar, con il successivo passaggio dei concorrenti nella suggestiva Piazza Grande.

La carovana del GP Nuvolari proseguirà poi verso Pieve Santo Stefano e il Passo di Viamaggio, per concludere la tappa a Rimini.

A Mantova, città natale di Tazio Nuvolari, il “Grande Nivola”, la manifestazione inizierà giovedì 19 Settembre e si concluderà domenica 22 settembre.

L’edizione 2024 si prospetta ricca di novità e sempre più coinvolgente. I 300 equipaggi provenienti dai cinque continenti, a bordo dei loro gioielli d’antan percorreranno il rinnovato itinerario di 1.100 km attraversando le strade pittoresche del Lago del Garda, del Veneto e del Trentino, godendo nel contempo delle consuete bellezze di Lombardia, Emilia-Romagna, Marche e Toscana.

Il numero 1, come da tradizione, verrà riservato simbolicamente al più grande pilota di tutti tempi, il mitico Tazio Nuvolari. Poi una rappresentanza di vetture GT, moderne Gran Turismo, e quindi le 300 auto storiche provenienti dai numerosi paesi in rappresentanza di tutti i continenti e le 35 le case automobilistiche in gara, dalle italiane Alfa Romeo, Maserati, Lancia, Ferrari e Fiat, alle inglesi Jaguar, Aston Martin, Bentley e Triumph, dalle tedesche Mercedes, BMW e Porsche fino alle pursang francesi firmate Ettore Bugatti. Quest’anno saranno 85 le vetture anteguerra (fabbricate dal 1923 al 1946) che prenderanno parte alla manifestazione.

Significativa anche la presenza di numerose auto degli anni ’50; saranno più di 100 i partecipanti che correranno il Gran Premio con vetture dei marchi Ferrari, Jaguar e Porsche.

Insieme alle vetture gioiello sarà possibile anche riconoscere i migliori top driver di categoria, da Andrea Vesco vincitore della passata edizione a Turelli, Passanante, Fontanella, Di Pietra, Patron, Gamberini, insieme ai top driver argentini Tonconogy ed Erejomovich, solo per citarne alcuni. Sarà una battaglia serrata, dalla prima all’ultima delle 110 prove cronometrate.

La manifestazione, ideata e organizzata dal 1991 da Mantova Corse, si svolgerà nel rispetto delle normative F.I.A, F.I.V.A. e A.C.I. Sport, con una particolare attenzione ai protocolli di sicurezza della Federazione Sportiva Nazionale.

Il Presidente dell’Automobile Club Arezzo-Bernardo Mennini- come sempre favorevole al passaggio di manifestazioni rilevanti per la promozione della città di Arezzo e dello sport automobilistico, ha dato la piena disponibilità a collaborare alla realizzazione dell’evento, ritenendo lo stesso pienamente coerente con la mission istituzionale dell’Automobile Club.