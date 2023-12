Arezzo, 9 dicembre 2023 – Il delfino”, presentazione domani ad Arezzo del libro per ragazzi di Francesco Cortonesi, insegnante e attivista per i diritti degli animali

Sarà presentato domani, domenica 10 dicembre, ad Arezzo, alle ore 16.30 presso SaporeBio (via Po 30) il libro “Il delfino" di Francesco Cortonesi, insegnante di letteratura e attivista per i diritti degli animali.

Illustrato dalla disegnatrice Alessandra Manfredi, il libro fa parte della nuova collana Gaia di Logos edizioni, nata per sensibilizzare le nuove generazioni all'amore per gli animali.

“In questo volume – spiega Francesco Cortonesi – bambini e ragazzi potranno scoprire come vive il più famoso e amato abitante dei mari per imparare a conoscerlo e rispettarlo, ma anche cosa accade ai delfini nei paesi in cui è permessa la caccia e quali sono le organizzazioni che combattono per difenderli”.

Nella collana sono stati al momento pubblicati anche il volume sulla pecora e quello sull’ape, tutti con una funzione sia didattica che d'intrattenimento.

Parte dei proventi delle vendite di domani sarà destinata alla Rete dei santuari di animali liberi, network di rifugi che ospitano animali salvati dall'industria della carne e dell'intrattenimento e dalla sperimentazione animale.