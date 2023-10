“Il delfino”, ad Arezzo la presentazione dell’ultimo libro di Francesco Cortonesi, insegnante e attivista aretino per i diritti degli animali

Arezzo, 14 ottobre 2023 – Sarà presentato domenica 15 settembre ad Arezzo, alle ore 17 alla Feltrinelli Point (via Garibaldi 107), “Il delfino",ultimo libro di Francesco Cortonesi, insegnante di letteratura e attivista per i diritti degli animali.

Illustrato dalla nota disegnatrice Alessandra Manfredi, il libro è indicato per i giovani lettori e fa parte della nuova collana Gaia della Logos Edizioni, nata per sensibilizzare le nuove generazioni all'amore per gli animali.

“In questo volume – spiega Francesco Cortonesi – bambini e ragazzi potranno scoprire come vive il più famoso e amato abitante dei mari per imparare a conoscerlo e rispettarlo, ma anche cosa accade ai delfini nei paesi in cui è permessa la caccia e quali sono le organizzazioni che combattono per difenderli”.

Nella collana, inaugurata quest'anno, oltre al volume dedicato al delfino sono stati al momento pubblicati anche quello sulla pecora e quello sull’ape e tutti hanno una funzione sia didattica che d'intrattenimento.

Alla presentazione, insieme all’autore, interverrà anche l’illustratrice.

Parte dei proventi di questo libro sono destinati a Sea Shepherd, l'organizzazione internazionale che si batte per salvare tutti gli animali che popolano il mare.