Arezzo, 24 ottobre 2024 – Il Cortona Jazz 2024 parte con un sold out

La cannoniera della Fortezza del Girifalco piena in ogni suo posto per il primo live. Un festival entrato nel cuore del pubblico. Concerti tra Fortezza e teatro fino a sabato 26

Il Cortona Jazz riparte con un grande concerto ed un tutto esaurito nella straordinaria cornice della “Cannoniera” della Fortezza medicea del Girifalco.

Nonostante la giornata piovosa e tipicamente autunnale il pubblico ha affollato questo luogo così diverso ma così evocativo e che si sta rivelando molto adatto ad ospitare eventi musicali e di spettacolo.

Applausi scroscianti per il trio del chitarrista statunitense Steve Cardenas, accompagnato dal bassista aretino Francesco Ponticelli, e dal batterista Eric Mc Pherson.

“Una proposta culturale e musicale che il pubblico ha dimostrato di apprezzare, ha dichiarato Antonio Massarutto direttore del festival e presidente dell’Associazione Mammut che organizza la manifestazione. Per noi si tratta di una sorta di ripartenza e di numero zero. Credo che il Cortona Jazz sia un progetto con grandi potenzialità e che dimostra di avere un alto gradimento da parte del pubblico.”

Il progetto Cortona Jazz, che si concluderà sabato 26 ottobre prevede anche una sessione di masterclass con 24 giovani musicisti provenienti da tutta Europa.

Il programma prosegue con altri appuntamenti sia in Fortezza che al teatro Signorelli.

Giovedì 24 sempre nella cannoniera della Fortezza del Girifalco Andre Fernandes Trio con Demian Cabaud, Jim Black. Venerdì 25 il festival farà tappa al teatro Signorelli con Jim Black & Eric Mc Pherson duo e David Virelles Project.

Jim Black è un musicista eclettico e molto famoso, partito dal garage rock diventato uno dei batteristi più richiesti del jazz. Oltre a essere co-leader dei gruppi Pachora e Human feel, Jim svolge un’intensa attività di incisioni e tours con tanti grandi artisti da Uri Caine a Laurie Anderson. La chiusura sarà sabato 26 sempre al teatro Signorelli con una esibizione di Simone Graziano in piano solo e della band di Ohad Talmor con il progetto back to the land assieme a David Virelles, Demian Cabaud and Eric McPherson.

Talmor, oltre ad essere il direttore artistico del Cortona jazz è un compositore e sassofonista di fama mondiale residente a New York, che ha scelto Cortona come sua seconda casa. La sua carriera internazionale lo ha portato a suonare con giganti del jazz come Lee Konitz o Kurt Rosenwinkel, scrivendo musica per Michael Brecker o per la pianista classica Martha Argerich.

Partner del festival sono Unicoop Firenze, Banca Popolare di Cortona e Confesercenti.

