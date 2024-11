Il corso “Yoga al Museo” all’Archeologico

Arezzo, 27 novembre 2024 – Il Museo come luogo di benessere e di cura di sé. Questo è il principio che ha spinto la direzione del Museo, la Fondazione Arezzo Intour e la Scuola di Yoga Integrale Ramananda a collaborare per creare un’occasione in cui poter coniugare la pratica dello Yoga alla crescita culturale.

Il corso “Yoga al Museo” si svolgerà nella Sala delle Ceramiche e si articolerà in 10 lezioni fino a sabato 1° febbraio, dalle ore 16 alle 17.30. Le sessioni di Yoga saranno curate da Ramananda Scuola di Yoga Integrale nell’ambito del progetto “Lo Yoga per i Musei. I Musei per lo Yoga”. Ad ogni incontro sarà associato un pezzo delle collezioni archeologiche, che sarà raccontato dal personale del Museo.

La Fondazione Arezzo Intour gestirà le prenotazioni tramite il portale museiarezzo.it e discoverarezzo.com.

Alla presentazione, ad ingresso gratuito, seguirà una sessione di Yoga con il Maestro Gino Sansone, fondatore e coordinatore della Scuola di Yoga Integrale in Italia dal 1986 e ideatore del progetto, e gli insegnanti della Scuola di Yoga Integrale Cecilia Caliari, Barbara Maccioni e Francesco Gallorini.