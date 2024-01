Il Coro Rock in concerto al Cas di Pescaiola

Arezzo, 16 gennaio 2024 – Ritorna ad esibirsi il Coro Rock. Sabato 20 gennaio alle ore 20 presso il Cas di Pescaiola in via Alessandro Dal Borro, 18 sarà possibile partecipare alla cena con concerto del Coro Rock Arezzo, organizzata dall’associazione ToscanAbile di Arezzo. Il coro ha la caratteristica di essere interculturale, intergenerazionale ed inclusivo, combinando la potenza e l'energia del rock con la bellezza e l’armonia di un coro in modo unico e coinvolgente. Il costo della serata è di 25 euro a persona e il ricavato sarà devoluto all'associazione ToscanAbile per supportare i molteplici progetti d'inclusione in atto ed in corso di definizione. Il 17 dicembre scorso al Teatro Mecenate si è tenuto il primo concerto dal vivo del Coro Rock di Arezzo, nato a settembre 2023 su iniziativa della Associazione ToscanABILE APS grazie all’impulso fornito dalla Fondazione Guido d’Arezzo tramite il “Bando compartecipazione eventi 2023”. “Sono stati mesi di lavoro intensi ed entusiasmanti che hanno permesso ai partecipanti al coro di divertirsi ed instaurare nuove relazioni in un contesto inclusivo ed amichevole – dichiara il presidente Salvatore Mauro – Sotto l’attenta e competente guida della nostra giovane maestra di coro Gaia Mazzoli abbiamo preparato un repertorio che contiene bravi di musica rock molto conosciuti sia italiani che stranieri e che verranno proposti al pubblico con l’accompagnamento di musica dal vivo eseguita da una rock band del territorio. Come già abbiamo avuto modo di dire in altre occasioni, siamo pienamente convinti che l’Arte e la Cultura siano dei formidabili strumenti grazie ai quali si possono realizzare nuove ed efficaci forme di espressione accessibili a chiunque. Ogni nostro nuovo progetto, così come quello del Coro Rock, viene pensato e creato cercando di coinvolgere attivamente persone con difficoltà, verificandone capacità, indole ed attitudini. Cerchiamo di stimolarli continuamente e coinvolgerli per renderli partecipativi ed inclusi”. “Il Coro Rock di Arezzo – aggiunge il presidente Salvator Mauro – per come da noi impostato risulta essere inclusivo ed intergenerazionale e ci auguriamo che questo strumento messo a disposizione della città possa continuare a rappresentare un momento di condivisione ed inclusione duraturo nel tempo”. Per info e prenotazioni [email protected], whatsapp 375 8306509