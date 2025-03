Il Centro Nazionale di Produzione della Danza Virgilio Sieni ad Anghiari

Arezzo, 31 marzo 2025 – È per sabato 5 aprile l’appuntamneto con la danza contemporanea curato da Anghiari Dance Hub, centro per la promozione della danza, inserito all’interno di Trienniocefali, la stagione teatrale 2025 del Teatro di Anghiari.

In scena alle ore 21, al Teatro dei Ricomposti di Anghiari (Ar), “I Satiri” spettacolo del Centro Nazionale di Produzione della Danza Virgilio Sieni che ne cura la coreografia;

con gli interpreti Maurizio Giunti, Jari Boldrini, e la musica dal vivo di Naomi Berrill.

Il danzatore getta il corpo nell’abisso del gesto dicendo sì alla vita.

Può darsi che siamo stati raggiunti dall’insegnamento del gesto che, irrorandosi con lentezza nel corpo, lo forgia senza mai appropriarsene.

Il Satiro, come ci dice Nietzsche ne “La nascita della Tragedia” e per richiamo sapienziale Giorgio Colli ne “La nascita della filosofia” potrebbe essere colui che getta lo sguardo nell’abisso dicendo sì alla vita: non la notte ma la sua primavera.

I due danzatori dello spettacolo sono contagiati dall’interno, investiti dalla contemplazione rivolta al gesto simile, adiacente, simmetrico. Una danza per dermatoglifi che tracciano l’aria e una sintassi che sembra riferirsi all’embrione del gesto che incontra il suo simile riconoscendolo diverso e amico.

Il mondo quotidiano qui prende il largo e si separa dal gesto enigmatico che esplode tra il dionisiaco e l’apollineo. Ancora una volta la danza si presta a laboratorio della vita, affronta azioni disperate, titaniche, si pone sulla soglia con atteggiamento vigile, mantico, divinatorio. Ma è essa stessa scienza dello stare, specchio di risonanze e richiami cognitivi.

Bio

Virgilio Sieni, danzatore e coreografo per le massime istituzioni teatrali, musicali e museali internazionali, fonda la sua ricerca sul corpo, luogo di accoglienza delle diversità, per sviluppare la complessità del gesto. Direttore Biennale Danza Venezia dal 2013 al 2016, a Firenze dirige il Centro Nazionale di Produzione della Danza, riconosciuto Centro di Rilevante Interesse per la Danza dal MiC. Nel 2013 il Ministro della cultura francese lo nomina Chevalier de l’ordre des arts et des lettres.

INFORMAZIONI:

Biglietti: INTERO 15 EURO, RIDOTTO 12 EURO (per under 18 - over 70 e tessera e soci del Teatro di Anghiari)

Per le prenotazioni degli spettacoli danza si può prenotare su www.teatrodianghiari.it e pagare il biglietto in cassa la sera stessa dello spettacolo entro le 20.45