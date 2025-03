Il canto sulla polvere Invocazione a Ingeborg Bachamann di e con Alessandra Chieli ad Anghiari

Arezzo, 25 marzo 2025 – Teatro di Anghiari in collaborazione con Anghiari Dance Hub Presenta lo Spettacolo della stagione 2025 in programma Sabato 29 marzo 2025 alle ore 21:00 Il canto sulla polvere Invocazione a Ingeborg Bachamann di e con Alessandra Chieli

Assistente alla regia: Emma Tramontana

Musiche originali: Michele Mandrelli e Toni Virgillito

Disegno coreografico: Julianne Ricciardi

Costumi: Armida Kim

Supervisione tecnica luci e scene: Stefan Schweitzer

Regia: Alessandra Chieli

Con il sostegno di: Teatro Macondo | C.A.P.I. - Teatro di Anghiari - Residenza della Toscana (Armunia – CapoTraveKilowatt) Lavoro finalista Premio Dante Cappelletti 2023

Il canto sulla polvere è un’invocazione all’amore come pratica rivoluzionaria contro l’ordine del mondo. È un viaggio profondo nella parola poetica, esatta e immaginifica di Ingeborg Bachmann. È un’invocazione all’arte come scelta di vita. La voce di Bachmann, attraverso un unico corpo in scena, dà vita a storie e personaggi, diventa Jennifer e Jan, Giudice e Buon Dio, ci racconterà l’amore e il tempo di queste vite ardenti e assolute, sempre vicine al limite. Un Io che si trasforma continuamente. Ci racconta il rapporto intimo con il tempo, quell’aderenza ad un oggi imprescindibile e inevitabile. Esplora temi universali come l’identità̀, l’amore, la solitudine e la condizione umana con l’ironia e il cinismo che la contraddistinguono. La capacità di Bachmann di creare atmosfere surreali - mescolando realtà e sogno, attraverso una parola ricca di immagini e simbolismi che trascendono la realtà immediata - dà vita a un senso di incertezza e ambiguità che permea le sue opere. Questo effetto non si limita alla scrittura, ma si estende anche alla scena, dove le sue parole generano sospensioni temporali che vengono improvvisamente interrotte da un linguaggio preciso e affilato, che riporta brutalmente il lettore o lo spettatore alla cruda realtà.