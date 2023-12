Il calcio in campo con Telethon. Arezzo schiera i club per solidarietà

Il Natale è fatto di piccole e grandi attese. Ma per bambini con malattie genetiche rare, l’attesa più importante è quella di una cura, per diventare grandi. Il calcio aretino scende in campo per Telethon, per contribuire a regalare un futuro a centinaia di bambini. Medici e ricercatori, campioni dello sport come Giancarlo Alessandrelli e Ciccio Graziani e il campione dell’aretinità Santino "Penna" Cherubini, lunedì indosseranno un’unica maglia.

É quella "targata" Telethon per sensibilizzare gli addetti ai lavori, i dirigenti e i tifosi, sulla ricerca finalizzata a combattere le malattie genetiche rare. La fondazione che dal 1990 risponde all’appello di chi lotta contro una malattia genetica rara attraverso la ricerca, vero patrimonio collettivo, si definisce una vera impresa comune e condivisa, dove ogni sostenitore, cittadino, azienda, associazione, istituzione, si fa carico della promessa che abbiamo fatto ai pazienti: finanziare la migliore ricerca scientifica italiana sulle malattie genetiche rare per trovare una cura, dare diagnosi certe, migliorare la vita di chi è affetto da queste patologie.

Lunedì il calcio aretino entrerà a far parte di questa enorme squadra, nella convinzione che la ricerca è, prima di tutto, un patrimonio collettivo. Così nel pomeriggio (dalle 18), nella sala degli arbitri allo stadio Città di Arezzo si svolgerà, con il patrocinio del Comune, il convegno sul tema: "Il calcio aretino, insieme per Telethon".

"Nel territorio – ha sottolineato l’assessore Federico Scapecchi – gli esempi virtuosi in cui una disciplina mostra il suo lato ‘sociale’ si stanno moltiplicando. Confido che questa occasione permetta ancora una volta al binomio sport e solidarietà di mettere a segno una rete vincente. Non scopriamo certo adesso la vitalità del tessuto sportivo, rispetto al quale l’assessorato è orgoglioso di porsi in veste di alleato, fa sempre piacere riscontrare quanto questa si accompagni a una spiccata sensibilità". Lorenzo Barbagli, coordinatore provinciale di Fondazione Telethon ha aggiunto: "E non è tutto. Come noto, l’impegno di Telethon e l’aiuto che fornisce alla ricerca sulle malattie genetiche rare si concretizzano in raccolte fondi, maratone televisive, donazioni al numero 45510, la distribuzione di prodotti durante vari momenti dell’anno.

Proprio nella settimana della maratona Telethon, che va dal 10 al 17 dicembre, dedicata alla vendita nelle piazze dei cuori di cioccolata, abbiamo pensato di coinvolgere le società calcistiche del territorio non solo in occasione dell’evento in programma lunedì. A queste, infatti, forniremo volantini con un messaggio che riporta le finalità di Telethon e le piazze in cui si svolgerà la vendita dei cuori di cioccolato e anche un bel numero di questi da dare ai propri tifosi in occasione delle partite casalinghe, dei settori giovanili e della prima squadra, che si svolgeranno in questo fine settimana e in quello del 1617 dicembre. Negli stadi dotati d’impianto audio, il messaggio del volantino potrà essere letto prima del fischio d’inizio e durante l’intervallo". Perchè con una donazione si può davvero fare la differenza aiutando a crescere molti bambini.