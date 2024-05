Arezzo, 20 maggio 2024 – Grande partecipazione di un pubblico qualificato e partecipe per il vernissage della personale di Anna Trzuskolas, denominata “Forma, colore, luce” e aperta sabato 18 maggio alla Sansepolcro Art Gallery, la realtà espositiva aperta nel settembre 2023 da Marcello Medici e Stefano Vannini in via XX Settembre 15 nella città pierfrancescana. “Non c’è cosa che non abbia voce per lei: nihil sine voce poetae” (…) Il loro chiarore nella sua memoria, nella sua bocca il loro sapore. E l’innamoramento, che le sceglie con occhio infallibile”, scrive Ennio Cerrini riferendosi alla creatività di Anna, insegnante per vocazione, pittrice e musicista per la propria felicità interiore. Segnali precisi, questi, che i visitatori da subito hanno colto con l’immediatezza comunicativa che si irradia dai lavori di questa originale creativa valtiberina. La luna, il gatto, la tastiera di un pianoforte, la danzatrice, lo gnomo, i campi d’estate, le case di campagna o di paese trasfigurate dalla fantasia della Trzuskolas: sono solo alcuni degli elementi che distinguono la poetica della pittrice; un altro aspetto qualificante di questa espressione artistica è senz’altro il dialogo che Anna Trzuskolas riconosce fra diverse discipline: l’arte visiva, le suggestioni della musica e la parola, non come didascalia ma come evocazione dello spirito di ciascuna opera. Si continua fino al 7 giugno prossimo.