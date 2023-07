Il 22 luglio al via il Perdono di Montegonzi

Arezzo, 19 luglio 2023 – Un fine settimana di iniziative che coinvolgeranno l'intera comunità: Montegonzi si appresta, difatti, a vivere l'edizione 2023 delle “Feste del Perdono”.

La festa, che comprende vari appuntamenti dedicati a sport, musica ed enogastronomia, prenderà il via sabato 22 luglio con una passeggiata naturalistica nei dintorni di Montegonzi organizzata in collaborazione con l'Associazione “Le Chiavi della Memoria”, l'apertura della mostra “Cino in 2d” presso Officino, il giro in Vespa sotto le stelle, la mostra “Sereto: dalle origini ad oggi” e con l'immancabile apertura dello stand enogastronomico che sarà attivo tutti i giorni del Perdono con servizio bar, ristorante, birreria e pizzeria.

Poi domenica 23 luglio, oltre alla SS. Messa Solenne delle ore 11 in Parrocchia, a partire dalle 17 attività di gioco e costruzioni per tutti con i mattoncini Lego a cura del “Club del Mattoncino” e alle 17:30 esposizione di moto e auto d'epoca.

La serata proseguirà con il Concerto estivo della Società Filarmonica “G. Verdi” di Montegonzi e il Gioco per tutti “Dr. Why”.

Lunedì 24 luglio, infine, la giornata si aprirà alle ore 11 con la S. Messa nella Cappella della Compagnia per le defunte della Congrega Mariana e poi, la sera, spazio alla danza con l'orchestra spettacolo “Claudia Scarciafratte” per giungere al termine dell'evento con i “festeggiamenti a sorpresa”.

Presso il Campetto ci sarà l'esposizione di articoli “Dell'arte e dell'Ingegno”.

La Festa del Perdono è un momento di aggregazione sociale fondamentale per il paese nonché una lunga tradizione, così come del resto nelle altre frazioni cavrigliesi.

L'ingresso a tutte le manifestazioni è a titolo gratuito.