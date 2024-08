Il 2 settembre ritorna il tradizionale “Fierone di Subbiano”

Arezzo, 27 agosto 2024 – Fiera e Shopping a Subbiano vanno a braccetto , lunedì 2 settembre ritorna il tradizionale “Fierone di Subbiano” , un giorno per circa cinquanta banchi ..per una “caccia all’occasione”.

Torna puntuale nel primo lunedì del mese di Settembre il grande mercato degli ambulanti da mattina a sera che coinvolge tutto il centro del paese, in vie e piazza, “un mercato nella fiera”, perché il lunedì è sempre stato il giorno del mercato settimanale, e per l’occasione si potrà contare su quasi un chilometro di shopping all’aria aperta.

Una fiera nata negli anni’80 da una intuizione del “Vigile Urbano” Fini Quinto, come amava definirsi, Un’idea accolta dall’allora Amministrazione Comunale con l’intento di rivitalizzare il paese dando anche un’ulteriore opportunità di lavoro agli operatori del commercio ambulante.

Oggi “commenta il Sindaco di Subbiano Ilaria Mattesini” la fiera è ben organizzata grazie alla professionalità dell’Ufficio di Polizia Municipale e continua ad essere un punto di riferimento per lo shopping, ma anche un punto d’incontro e di socializzazione”

La fiera si svolge da Viale in Viale, da viale Martiri della Libertà a Viale Europa, luoghi questi dove fermarsi per mangiare o per un’asporto di qualità, con ghiottonerie che vanno dalla Romagna, con crescioni e piadine, alla tradizione porchettara del territorio, un fast food godereccio con il pronto a…mangiare che si contende la piazza con le dolci prelibatezze ..non solo brigidini classici o croccanti preparati lì per lì,e come nella tradizione dei marcati spazio per frutta e verdura, salumi e insaccati, formaggi e baccalà.

Una fiera dove ci sarà proprio di tutto dai vestiti e calzature , con grandi sconti , all’abbigliamento sportivo, anche stagionale, dalla biancheria ai prodotti di bellezza , e poi tanto di ciò che non si trova nei normali esercizi commerciali…… dai ricambi introvabili di ogni genere, ai prodotti per la casa , ai casalinghi per la cucina, alle lavorazioni in vimini e molto altro.

Se il caldo la farà da padrona, i giardini con i grandi alberi e pachine sono nell’area della fiera , quindi una sosta e poi si riparte.