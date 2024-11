I Venerdì di Palazzo del Pero, incontro con Franco Cristelli

Arezzo, 4 novembre 2024 – Terzo incontro l’8 novembre alle 21 al cas Valcerfone de I Venerdì di Palazzo del Pero (14° Ciclo) con Franco Cristelli su L’istruzione e l’educazione popolare nel Comune di Anghiari alla fine dell’800. Lo spunto della Comunicazione è dovuto a due articoli apparsi sul numero unico "Anghiari" del 1889 in cui si parla della realtà sociale e scolastica del paese in quell'anno. Essi, nella loro brevità fotografano la realtà politica e sociale di Anghiari. Questa è apparsa a Cristelli una lettura particolarmente stimolante perché gli ha permesso di cogliere come il modo di sentire e pensare del secolo fosse penetrato anche in provincia. Per quanto concerne la scuola si colgono bene sia la realtà scolastica del momento sia il pensiero politico e pedagogico che la guidava, secondo lo spirito positivista e laico dominante nella sfera pubblica e nella scuola. Appare un mondo non statico, ma fortemente coinvolto nelle novità che stavano irrompendo e che avevano cominciato ad introdursi ad Anghiari e, più in generale, in Valtiberina.

Franco Cristelli è stato docente di storia e filosofia nei licei e dirigente scolastico fino al pensionamento. Membro di varie associazioni fa parte del consiglio direttivo della Società Storica Aretina, di cui è socio fondatore e dell'Accademia Petrarca di Arezzo. Nei suoi studi si occupa prevalentemente di storia politica, civile e religiosa dal periodo mediceo ai primi anni del '900. Ha curato gli Atti di due convegni organizzati dalla Società Storica: Arezzo e la Toscana tra i Medici e i Lorena (1675 - 1765) e Arezzo e la Toscana da Pietro Leopoldo e Leopoldo II (1765 - 1859). Tra le ultime pubblicazioni si ricordano "La figura di Roberto Costaguti, vescovo di Sansepolcro" (“Pagine Altotiberine” del 2019), "La Madonna del Conforto Storia - Documenti - Fede" del 2023 edito dall'Accademia Petrarca e quelli suoi sui vescovi di Arezzo, Niccolò Marcacci e Agostino Albergotti apparsi nel 2024 nel volume miscellaneo sui vescovi aretini edito dalla Società Storica, vissuti in un periodo in cui lo scontro coi Giansenisti toscani era particolarmente forte. Del 2020 è "All'ombra di tre monumenti. Lotte politiche ad Anghiari e ad Arezzo 1878 - 1915". Un suo contributo, Il “Conte Rosso” di Bivignano, paladino dell’ultima libertà aretina (1539-1530) in "Appunti per la storia della Valcerfone", tomo III, (2019), pp. 77-89.

I Venerdì di Palazzo del Pero sono promossi dal Centro di Aggregazione sociale “Valcerfone” di Palazzo del Pero, con il contributo delle Acli Aretine e della Farmacia Marini-Giabbanelli di Palazzo del Pero.