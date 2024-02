I Rustici con “Terapia d’urto“ alzano la coppa e fanno cappotto

I Rustici fanno cappotto e chiudono il Carnevale di Foiano della Chiana (Arezzo), il più antico d’Italia alzando la coppa della vittoria e mandando al rogo Giocondo, sovrano dell’allegria. Un boato tra coriandoli biancocelesti ha accolto la lettura del verdetto stilato dalla giuria di esperti e sigillato in cassaforte già dalla prima domenica di sfilate. E’ la 27ª vittoria che arricchisce l’elenco nell’albo d’oro del cantiere che quest’anno ha conquistato i giurati con "Terapia d’Urto": al centro la figura di Amleto, "allegoria degli intellettuali che si perdono in dissertazioni mentre il mondo versa in condizioni disastrose", spiegano i maestri cartapestai. Che si preparano a una notte di festeggiamenti: ai Rustici è infatti andato anche il premio per la migliore mascherata. Secondo classificato il cantiere degli Azzurri e a parimerito Nottambuli e Bombolo.