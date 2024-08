I Nomadi ospiti della Festa di Santa Lucia

Arezzo, 24 agosto 2024 – I Nomadi sono l’ospite musicale più atteso della Festa di Santa Lucia a Cesa. L’evento in programma fino al 27 agosto propone a tutti i giorni ocio cesarino al forno, stand gastronomici e luna park e ogni sera intrattenimento musicale. Il clou il sabato, questa sera alle 22 appuntamento con il concerto dei Nomadi sul palco con il loro tour estivo 2024. In arrivo una serata tutta da cantare a suon di grandi successi come Io Vagabondo, con il gruppo musicale folk rock e pop rock italiano fondato nel 1963 dal tastierista Beppe Carletti, dal cantante Augusto Daolio e dal batterista Leonardo Manfredini. La band, tuttora presente sulla scena musicale, ha pubblicato un totale di 55 album tra dischi in studio, dal vivo e raccolte varie lungo il corso dei suoi anni di storia, divenendo una delle principali realtà della musica italiana. Il messaggio che sin dagli inizi i Nomadi trasmettono è di denuncia e impegno sociale, mai troppo politicizzato. Questo messaggio è trasportato in giro per l’Italia in maniera capillare, anche nei paesi piú piccoli, dato che i Nomadi sono sempre in viaggio, in un tour quasi permanente (in questo sembrano nomadi), contano in media 130 concerti l’anno, ma negli anni ottanta hanno raggiunto la cifra di 220 concerti in un anno. Il sound dei Nomadi è riconoscibile, semplice ed efficace. Caratteristica dei loro concerti sono i messaggi, gli striscioni e i regali mandati dal pubblico sul palco e letti tra una canzone e l’altra, con un continuo scambio tra «popolo nomade» e il gruppo stesso. L’anno scorso hanno festeggiato 60 anni di musica. E’ del 2023 l’album Cartoline da qui.