"I giovedì del Cai": viaggio nelle isole dell'Arcipelago Toscano con la guida Angiolo Naldi

Arezzo, 11 maggio 2025 – Un viaggio tra cielo, mare e terra fra le isole di Gorgona, Capraia, Pianosa, Montecristo, Giglio e Giannutri, giovedì 15 maggio alle 21 nella sede dl Cai di Arezzo in via Fabio Filzi 28/2 con la guida ambientale escursionistica e scrittore Angiolo Naldi.

In questa serata che rientra nei “Giovedì del Cai” aperta anche ai non soci, l’autore, fra racconti e immagini, accompagnerà alla scoperta delle cosiddette isole minori del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, evidenziando le caratteristiche storico-archeologiche e naturalistiche di questi meravigliosi territori insulari.

Queste isole di piccola estensione territoriale, dai 2 chilometri quadrati della Gorgona, ai 21 chilometri quadrati del Giglio, sono preziosi scrigni che gelosamente nascondono, immerse in cornici di spettacolare valenza paesaggistica, valori narrati da storie che affondano le proprie radici in tempi lontanissimi, sin dalla più remota Preistoria. Le tracce lasciate nei secoli e nei millenni dalle comunità umane, vi hanno infatti lasciato ambienti naturali di straordinaria e selvaggia bellezza, che ancora fanno capire le difficoltà di vivere, per secoli, alla mercè di pirati e corsari, ma che hanno sedimentato culture autoctone originali, ormai difficili da proteggere e conservare.

Nel corso della serata, l’autore presenterà alcuni volumi che approfondiscono la storia e la natura di queste isole.