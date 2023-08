I galà delle Olimpiadi del cuore Spazio ai big della musica italiana

MARINA DI PIETRASANTA

Gli acuti da brivido di Al Bano, i ritornelli coinvolgenti in salsa tutta italiana dei Ricchi e Poveri. Ma anche la simpatia del conduttore Carlo Conti e le imitazioni esilaranti di Ballantini. Di tutto un po’ nel gran galà del Mattone del Cuore promosso dall’associazione Olimpiadi del Cuore di Paolo Brosio per sostenere progetti di beneficenza in Italia e a Medjugorije: quasi uno show da prima serata tv, ambientato al Twiga di Marina di Pietrasanta. Qui oltre 300 persone hanno assistito – e partecipato in prima persona – a una serata evento tutta da godere con personaggi difficili da concentrare in un unico palinsesto. Eppure Brosio ci è riuscito, garantendo la presenza come madrina non solo di Valeria Marini (fasciata in un abito a sirena tempestato di peillettes multicolor), ma anche dell’ex re della racchetta Boris Becker, assieme alla moglie Lilly. Il tema della serata era “I grandi della musica italiani presentano i loro successi” e Al Bano ha infiammato il pubblico con il medley dei suoi cavalli di battaglia mentre la grande carica dei brani anni 80-90 ha travolto tutti grazie a Jo Squillo.. Un mix tra musica e comicità ha caratterizzato l’apparizione sul palco di Dario Ballantini nelle vesti di Vasco Rossi mentre Ubaldo Pantani ha proposto le imitazioni di grandi tecnici di calcio (Allegri, Sarri, Spalletti le più applaudite) ed è arrivato anche l’intervento di Antonio Cabrini, indimenticato campione del mondo con l’Italia 1982.

Sul palco la voce ‘black’ di Fausto Leali e l’eleganza di Luisa Corna, poi sono saliti anche i Matia Bazar che hanno presentato la loro nuova ’voce’: Luna Dragonieri che ha la stessa vocalità di Antonella Ruggiero. Il gruppo storico della musica italiana ha proposto Ti sento e Vacanze romane, lasciando poi il testimone ai Ricchi e Poveri che hanno fatto cantare e ballare tutti (impossibile resistere ai refrain di ’Sarà perché ti amo’, ’Mamma Maria’ che sono state le canzoni più applaudite) e hanno chiuso la serata dopo il tradizionale taglio della torta. Stasera il terzo e ultimo galà al Beach Club del Cinquale con l’omaggio a Lucio dalla e Lucio Battisti a 80 anni Dalla loro nascita, il premio a Mogol e la presenza di Ricky Portera e Gianni Dall’Aglio che con i due grandi della musica italiana hanno suonato.

Francesca Navari