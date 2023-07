I distretti crescono. Export record a 153 miliardi

Nel 2022 la crescita dei distretti è proseguita, con l’export che ha toccato la cifra record di 153 miliardi di euro, 25 miliardi in più rispetto al 2019 (+19,9% a prezzi correnti), mentre il fatturato, secondo le stime ha registrato un aumento del 16,7%, mostrando una dinamica migliore rispetto al complesso manifatturiero (+15,2%). Emerge dal rapporto Economia e Finanza dei Distretti Industriali 2022 realizzato dalla direzione ricerca e studi di Intesa Sanpaolo. Il forte aumento dei costi, in parte traslato sui prezzi, ha condizionato la marginalitá unitaria che, tuttavia, grazie a efficientamento dei processi, autoconsumo, sostegni governativi, ha subito una riduzione contenuta, inferiore al punto percentuale. Per il 2023-24 viene stimata una crescita nominale del fatturato ancora superiore al manifatturiero (+3,3% rispetto allo +0,9%), in un contesto di prezzi alla produzione pressochè invariati. L’analisi dei bilanci di più di 90mila imprese evidenzia il recupero post pandemico di 22.302 imprese appartenenti a 159 distretti industriali, nel confronto con 68.377 imprese non distrettuali specializzate nelle produzioni distrettuali. Emerge una migliore dinamica delle imprese distrettuali, che giá nel 2021 hanno registrato un fatturato del 5,2% superiore al 2019.