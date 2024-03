I Blue tornano sul palco: saranno in concerto a Pistoia il 5 luglio

Blue, ossia Antony Costa, Duncan James, Lee Ryan e Simon Webbe, sono una delle band britanniche di maggior successo degli ultimi due decenni.

Formatisi a Londra nel 2000, i quattro hanno venduto 15 milioni di dischi, posizionato numerosi singoli al primo posto della classifica UK, collaborato con alcune delle più grandi star del mondo tra cui Elton John e Stevie Wonder, e vinto numerosi premi tra cui due prestigiosi BRIT Awards per Best British Breakthrough Act e Best British Pop Act. La band inglese terrà un tour estivo che si chiamerà ‘’Italian Summer Tour 2024’’. Il 5 luglio saranno in concerto in piazza Duomo a Pistoia. I biglietti per il concerto a Pistoia sono in vendita su Ticketone.it. L’evento è organizzato da LEG Live Emotion Group e Associazione Bluesin.

I Blue iniziano la loro carriera nel 2001 con l’album All Rise e ottengono un notevole successo in soli tre anni e mezzo vendendo più di 15 milioni di copie, vincendo due Brit Awards e collocando i loro album e singoli nelle migliori posizioni delle classifiche inglesi e straniere. Il loro primo singolo è stato All Rise, seguito da Too Close, If You Come Back e Fly By II. Nel 2002 esce il secondo album One Love, contenente una partecipazione di Elton John, con il quale hanno inciso una seconda versione di Sorry Seems to Be the Hardest Word; l’album contiene anche i singoli di successo U Make Me Wanna e One Love.

Nel 2003 il terzo album, Guilty, contenente 3 singoli: Guilty, Bubblin’ e Breathe Easy. Quest’ultimo verrà adattato in italiano da Tiziano Ferro e inciso dagli stessi Blue con il titolo A chi mi dice. Nel 2004 i Blue pubblicano Best of Blue con i loro brani più famosi, dal quale viene estratto il singolo inedito Curtain Falls. Nel 2005 tornano con una versione italiana di Only Words I Know e pubblicano 4ever Blue, in versione standard in alcuni Paesi, e in un’edizione limitata riservata ai fans italiani.