Arezzo, 8 luglio 2024 – “Giovediamoci in centro”, tornano i giovedì di luglio a Montevarchi; shopping serale, con street food, musei aperti, giochi ed animazione per i più piccoli

Negozi e musei aperti, cibo, animazione, tornano ad accendere i giovedì di luglio nel centro storico di Montevarchi, con la possibilità di cogliere anche l’occasione giusta per gli acquisti con l’avvio dei saldi estivi.

Il programma, promosso dal Centro Commerciale Naturale, è stato presentato oggi in Sala del Podestà dall’Assessore alla Promozione del territorio Sandra Nocentini e dalle referenti di Confcommercio Roberta Soldani e di Confesercenti Sara Ballerini che hanno evidenziato una serie di iniziative che si terranno nei giorni 11 e 18 luglio legate anche all’intrattenimento, per vivere il centro della città nelle calde sere d’estate.

“Saranno due le serate dedicate allo shopping, sulla scia del successo ottenuto l’anno scorso – afferma l’assessore Sandra Nocentini - con l’apertura delle attività commerciali fino alle ore 23.00, l’allestimento del tradizionale “Sbaracco” con vendita di merce e prodotti a prezzi concorrenziali. In piazza Varchi ci sarà lo street food che insieme alle altre attività di ristorazione daranno la possibilità di raggiungere e fermarsi nel nostro centro storico già per l’ora di cena, con un’area giochi dedicata ai più piccoli. Non solo, saranno aperti anche i nostri musei cittadini con biglietti ridotti per adulti ed accessi gratuiti per bambini e ragazzi”

“Ci sono tante proposte e occasioni – prosegue Roberta Soldani - ma anche la presenza lungo via Roma di banchi di hobbisti e di oggettistica artigianale, per due giovedì dove acquisteremo tutti qualcosa in centro” . “E’ un programma pensato anche per i bambini con animazione, gonfiabili, trucca-bimbi e il mago delle bolle in piazza Varchi – conclude Sara Ballerini - Non mancherà neppure la cultura a fare la sua parte con le visite ai musei aperti”

In particolare, il Cassero per la Scultura promuove, per questi due giovedì in centro, un ingresso speciale a €2,00 per gli adulti e un accesso gratuito per i bambini sotto i 6 anni; al Museo Paleontologico l’ingresso per gli adulti sarà di €3,00 e gratuito per bambini e ragazzi sotto 18 anni mentre al Museo di Arte Sacra, il biglietto sarà di €2,00. Giovedì 11 Luglio, al Cassero per la Scultura si terrà anche un laboratorio per i più piccoli dal titolo “ Una Notte a Colori”.