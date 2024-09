Giovanni Paolo Liguori è il nuovo docente di batteria di ProximaMusic

Arezzo, 21 settembre 2024 – Un nuovo docente di batteria per ProximaMusic. La scuola di musica aretina ha arricchito il proprio staff di insegnanti con l’avvio della collaborazione con Giovanni Paolo Liguori che, nell’anno didattico 2024-2025, avrà la responsabilità della classe di percussioni per tutti i livelli: dalle prime note alla preparazione professionistica. Questa novità permetterà a batteristi e ad aspiranti batteristi di ProximaMusic di vivere un percorso di formazione e di crescita artistica insieme a uno tra i più stimati e conosciuti interpreti di questo strumento, con una carriera ventennale dove ha maturato esperienze in Italia e all’estero.

Liguori, diplomato al Conservatorio di Firenze, ha trovato la propria specializzazione nella musica moderna e nel genere jazz in virtù degli studi condotti tra i seminati di Siena Jazz e i workshop in alcuni dei maggiori festival internazionali. Una fortunata carriera concertistica in formazioni di cui è leader o turnista è stata poi affiancata dalla scelta di porre le proprie competenze anche al servizio dell’insegnamento, tenendo corsi in scuole e associazioni soprattutto della provincia di Firenze. All’interno di ProximaMusic, Liguori raccoglierà il testimone del maestro Lorenzo Nocentini e condurrà corsi per tutte le età con programmi personalizzati a seconda del livello degli allievi e delle loro aspirazioni artistiche, passando da una dimensione ludica per i bambini dai cinque anni fino al perfezionamento per gli adulti. «La batteria - ricorda Liguori, - è uno strumento dove l’immediatezza e l’istintività si uniscono alla necessaria preparazione dei rudimenti e della tecnica. Questo strumento, inoltre, porta numerosi benefici a livello motorio e cerebrale perché sviluppa la coordinazione, la concentrazione, il ragionamento e la memoria, scarica la tensione, aiuta a esprimere le emozioni e stimola a un costante superamento dei propri limiti».

Una prima occasione per conoscere Liguori e per vivere una lezione di prova di batteria sarà fornita dagli open day di ProximaMusic in programma fino a sabato 28 settembre. Queste giornate, a partecipazione gratuita, saranno ospitate dalla sede della scuola in via Severi e permetteranno agli aspiranti allievi di conoscere le diverse proposte tra il canto e il suono di strumenti quali chitarre, batterie, pianoforti, archi e ottoni, potendo così individuare la formazione artistica più adatta alle loro caratteristiche in vista dell’avvio dei corsi fissato per lunedì 30 settembre. Le prenotazioni per le giornate di prova resteranno attive fino all’esaurimento dei posti; per ottenere ulteriori informazioni è possibile scrivere alla mail [email protected] o visitare il sito www.proximamusic.academy.