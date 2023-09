Giornate europee del Patrimonio, le aperture straordinarie

Arezzo, 18 settembre 2023 – Ad Arezzo e provincia il Museo archeologico nazionale e Anfiteatro romano e l'Abbazia di Soffena per le Giornate europee del Patrimonio offrono al pubblico visite guidate tematiche con aperture straordinarie.

Al Museo archeologico nazionale e Anfiteatro romano di Arezzo sabato 23 settembre 2023 alle 16 la visita guidata "Agli Dei Mani" sarà dedicata alle necropoli romane di Arezzo e del territorio e alla presentazione della collezione Ghidini Ottonelli recentemente acquisita. La direttrice del Museo Maria Gatto illustrerà le testimonianze funerarie romane rinvenute in città e nel territorio, mostrando gli oggetti dei corredi funebri, le iscrizioni e i diversi tipi di sepoltura; presenterà inoltre alcuni reperti di recente acquisizione provenienti da colombari romani, in parte esposti nelle sale e in parte custoditi nei suggestivi ambienti seminterrati dell'Anfiteatro e nei depositi. Visita inclusa nel biglietto d'ingresso ordinario, prenotazione consigliata (massimo 25 persone): email [email protected] oppure +39 0575 20882

Contemporaneamente per i più piccoli e per le famiglie alle 16 è in programma un "Viaggio con Caronte" attività didattica in collaborazione con la sezione didattica della Fraternita dei Laici a cura di Erika Albertini. Accompagnati dall'archeologa i bambini andranno alla scoperta dell'Oltretomba romano: potranno scavare una sepoltura e poi, utilizzando gli strumenti dell'indagine archeologica e confrontando gli oggetti ritrovati quelli custoditi nel Museo, tenteranno di ricostruire la storia del defunto. Attività inclusa nel biglietto d'ingresso ordinario (gratuito per i bambini) prenotazione consigliata (massimo 20 bambini fra i 6 e i 10 anni): email [email protected] oppure +39 0575 20882

Dalle ore 20 alle ore 23 apertura straordinaria serale con biglietto a 1 Euro + 1 euro (applicato a tutti i biglietti dei musei statali fino al 15 dicembre 2023 destinato a fronteggiare i danni dell’alluvione al patrimonio culturale) con alle 21 la visita guidata "Made in Arretium" dedicata agli Arretina vasa, le ceramiche fini da mensa che, con la loro straordinaria diffusione, fecero la fortuna di Arretium all'epoca di Mecenate.

La direttrice e il personale del museo presenteranno le sale dedicate ai vasi in terra sigillata recentemente inaugurate, mostrando i manufatti, illustrandone la tecnica di produzione e gli apparati decorativi anche con l'ausilio di un cortometraggio animato e di riproduzioni tattili di vasi e strumenti da lavoro.

Visita inclusa nel biglietto d'ingresso al costo simbolico di 1 euro, prenotazione consigliata: email [email protected] oppure +39 0575 20882

Domenica 24 settembre 2023 l'Abbazia di San Salvatore a Soffena a Castelfranco di Sopra sarà straordinariamente aperta dalle 16 alle 20 a ingresso gratuito con alle 18 la visita guidata agli affreschi della chiesa "I colori dell'Abbazia" a cura della restauratrice Paola Ilaria Mariotti che illustrerà le pitture murali della chiesa, dalle Madonne del latte, della Misericordia e in trono, alla celebre Annunciazione eseguita da Giovanni di Ser Giovanni detto Lo Scheggia, fratello minore di Masaccio, fino al ciclo dedicato a San Giovanni Gualberto, fondatore dell'ordine vallombrosano.

Prenotazione consigliata: email drm-tos.[email protected] oppure messaggio al +39 3357122236