Giornate Europee del Patrimonio alla Casa Museo Bruschi

Arezzo, 21 settembre 2023 – In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, sabato 23 e domenica 24 settembre, la Fondazione Bruschi, parte del patrimonio di Intesa Sanpaolo, propone un ricco programma di eventi.

Sabato alle ore 16 appuntamento con il laboratorio didattico Sperimentiamo la Preistoria per bambini e ragazzi curato dal professor Lucio Milani che, partendo dai reperti costuditi bella collezione Bruschi, farà tornare indietro nel tempo i giovani esploratori per provare in prima persona le tecniche utilizzate dall’uomo di Neanderthal per accendere il fuoco, cacciare e disegnare.

Domenica 24 settembre alle ore 11, sarà offerto al pubblico un intervento musicale organizzato in collaborazione con l'Associazione Orchestra Giovanile di Arezzo: si esibiranno due talenti dell'Orchestra aretina Margherita Pasquini al violoncello ed Enrico Giannino al violino che suoneranno musiche di Johann Sebastian Bach, Niccolò Paganini e Alfredo Piatti.

Seguirà la visita guidata gratuita a “Da Pontormo a Fattori le stanze dell’Arte. Un rinnovato percorso museale, opere dalle collezioni Intesa Sanpaolo”.

Informazioni e prenotazioni allo 0575354126 o tramite mail a inf[email protected]. Laboratorio didattico € 8 a bambino.