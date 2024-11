Giornata della gentilezza con l’Associazione Donne insieme

Arezzo, 12 novembre 2024 – La gentilezza si insegna soprattutto attraverso l’esempio.

Questo lo sanno bene le donne dell’Associazione Donne insieme di Arezzo che, dal

1995 dà risposte concrete ai tanti e crescenti bisogni delle donne immigrate nel nostro territorio. Donne insieme un esempio come “dalle donne per le donne” è possibile attraverso un atto di gentilezza, che si declina in molteplici aspetti, aiutare nella difficoltà e favorire l'integrazione e il multiculturalismo.

Utilizzando, ad esempio, un laboratorio di tecniche di sartoria, la biblioteca di strada ed il muro della gentilezza dove è possibile prendere a titolo gratuito capi di abbigliamento, giocattoli, e tutto quello di cui si ha bisogno.

Ma anche donare la propria esperienza e tempo, così come fanno Patrizia Giusti e Nadia Menaboni che, per l’edizione della Giornata della gentilezza di quest’anno hanno realizzato per la Biblioteca città di Arezzo che, con la collaborazione della libreria La casa sull’albero, omaggerà per il terzo anno consecutivo questa importante ricorrenza, il Mago e la Maga. Due pupazzi usciti dalla fervida fantasia di Patria che, con maestria li ha realizzati utilizzando materiale di recupero proveniente proprio da quel “muro della gentilezza” voluto dall’Associazione Donne insieme.

Da sabato 16 novembre, dunque, i bambini che si recheranno in Biblioteca città di Arezzo ad accoglierli troveranno il Mago e la Maga, pupazzi non solo belli, ma messaggeri di un mobile messaggio, un esempio per costruire un mondo più gentile anche attraverso la magia della fiaba.

Evidenziare, poi le buone azioni compiute nella comunità è esso stesso un atto di gentilezza.