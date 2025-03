Arezzo, 4 marzo 2025 – GamIN' Palomar torna con un evento d'eccezione: la presentazione del gioco da tavolo “San Giovanni in gioco”

Prossimo appuntamento domenica 9 marzo dalle 16 alle 20 a Palomar con la presentazione del gioco da tavolo “San Giovanni in gioco”, realizzato da Stefano Pratesi in collaborazione con la Pro Loco di San Giovanni Valdarno

GamIN' Palomar continua a regalare momenti di giorno e condivisione. Anche nel mese di marzo torna l'appuntamento dedicato agli appassionati di giochi da tavolo, giochi di ruolo, scacchi e tanto altro. L’evento, organizzato dal Comune di San Giovanni Valdarno e curato dalle associazioni ludiche del territorio From Beyond, LiberiScacchi, Kraken, ValDungeon, Cronache di Ruolo, Valdarno Go Club, si terrà domenica 9 marzo, dalle 16 alle ore 20 a Palomar, Casa della cultura.

Evento speciale di questo nuovo appuntamento è l’attesa presentazione del gioco da tavolo “San Giovanni in gioco”, realizzato da Stefano Pratesi in collaborazione con la Pro Loco di San Giovanni Valdarno. Un gioco stimolante e coinvolgente che si basa sulla storia, la vita e le tradizioni sangiovannesi.

Quanto conosci le vicende della città dalle origini ad oggi? Immagina un viaggio emozionante attraverso il cuore di San Giovanni Valdarno, dove ogni lancio di dadi ti porta più vicino alla scoperta dei segreti e delle curiosità della città. Potrebbe sembrare un comune gioco dell’oca/gioco di dadi, ma in realtà è un viaggio nella storia di San Giovanni. Ogni casella ti sfida con un tema diverso, colorato come gli eventi che racconta: dalle grandi vicende del passato alla città odierna, passando per lo sport, il commercio e i misteri nascosti nei nomi delle strade. Ogni domanda ti metterà alla prova con un punteggio variabile, rendendo ogni risposta una scommessa verso la vittoria… e anche se risponderai correttamente a tutte le sfide, la vittoria non sarà mai scontata. Ti aspetta una gara appassionante in cui, più che vincere, sarà affascinante scoprire quanto conosci davvero il tuo territorio. Preparati a metterti alla prova e vedere San Giovanni Valdarno con occhi nuovi.

L’evento si svolgerà nella sala grande al primo piano di Palomar intitolata a David Sassoli. La Casa della cultura si conferma un luogo che unisce sapere, gioco e socialità, offrendo un ambiente accogliente e stimolante.

L’ingresso a GamIN' Palomar è libero e aperto a tutti, giocatori esperti o semplici curiosi. Un pomeriggio di divertimento, scoperta e condivisione.