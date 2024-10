Fondazione Progetto Valtiberina e L’Intrepida ancora insieme per promuovere la Carta Etica dello Sport

Arezzo, 8 ottobre 2024 – La Fondazione Progetto Valtiberina è orgogliosa di annunciare la prosecuzione della preziosa partnership con lo staff de L’Intrepida per diffondere i principi e i valori sanciti dalla Carta Etica dello Sport. Da tempo, la Fondazione si dedica con impegno all'organizzazione di iniziative volte a sensibilizzare e promuovere questi valori fondamentali, soprattutto tra le nuove generazioni.

Tra questi eventi vi è anche il consolidato appuntamento al Teatro di Anghiari che ogni anno, in collaborazione con Fratres Dynamis Bike e l’Istituto Comprensivo di Anghiari e Monterchi, vedrà gli studenti delle scuole valtiberine incontrare i grandi protagonisti dello sport locale e nazionale nell’incontro “Intrepidi a scuola”. L’evento si svolgerà giovedì 17 ottobre a partire dalle ore 9:00.

Gioia Bartali e Lorenzo Quartucci sul palco del Teatro di Anghiari

Quest’anno i due grandi testimonial della Carta Etica saranno Gioia Bartali e Lorenzo Quartucci. Gioia condividerà con gli studenti la straordinaria storia di suo nonno, Gino Bartali, uno dei più grandi ciclisti della storia, celebre non solo per le sue imprese sportive ma anche per la sua generosità, umanità e coraggio durante la Seconda Guerra Mondiale.

Accanto a lei, lo staff dell’Intrepida avrà il piacere di accogliere sul palco Lorenzo Quartucci, ciclista professionista che porta lustro al territorio valtiberino con le sue imprese sportive. Lorenzo, con la sua determinazione e il suo talento, rappresenta un modello di lealtà, passione e impegno per i giovani atleti in ascesa.

“La nostra Fondazione è entusiasta di offrire ai giovani studenti un'opportunità unica di ispirazione e apprendimento attraverso queste straordinarie testimonianze di vita e sport – dichiara il presidente di Progetto Valtiberina, David Gori – Nell’occasione, desidero congratularmi ancora una volta con lo staff de L’Intrepida, un evento sempre organizzato nei minimi dettagli che ogni anno contribuisce alla valorizzazione del territorio”.

Per ulteriori dettagli e informazioni sull'evento, vi invitiamo a seguire i canali ufficiali de L’Intrepida e della Fondazione Progetto Valtiberina.