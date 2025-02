Fine settimana a Casa Bruschi: primo concerto della XX edizione del Festival Musicale Internazionale, spettacolo didattico e visite guidate

Arezzo, 19 febbraio 2025 – Alla Casa Museo Ivan Bruschi, parte del patrimonio di Intesa Sanpaolo, il fine settimana darà il via alle celebrazioni per la ventesima edizione del Festival Musicale Internazionale.

Venerdì 21 febbraio alle 21, si terrà il primo concerto - in esclusiva assoluta per l'Italia - che vedrà protagonisti, dopo il saluto del Presidente della Fondazione Bruschi Luca Benvenuti, due musicisti pluripremiati nei più importanti concorsi internazionali al mondo: il violinista ucraino Dmytro Udovychenko, vincitore del concorso Regina Elisabetta 2024, e il pianista russo Georgy Tchaidze (in sostituzione di Lukas Geniusas), già vincitore del Honens International Piano Competition e del Top of the World Piano Competition. Eseguiranno musiche di Janaceck, Ravel, Shostakovich e Stankovych.

Sabato 22 febbraio alle 16, ingresso gratuito al laboratorio/spettacolo Ogni opera nasconde una storia in cui i partecipanti potranno conoscere, con una modalità di narrazione innovativa che si avvale della tecnologia digitale e multimediale, quelle opere della collezione che raccontano la propria storia e quella dei personaggi geniali che li hanno creati. Realizzato in collaborazione con Samuele Boncompagni, il percorso rientra nell'ambito degli eventi sostenuti dal Consiglio della Regione Toscana per la Festa della Toscana.

Domenica 23 febbraio alle 16, la visita guidata Viaggio con l’arte permetterà di conoscere preziosi manufatti provenienti da paesi lontani che catturarono l’interesse di Ivan Bruschi nei numerosi viaggi e che testimoniano una straordinaria capacità tecnica per la loro realizzazione. Alle famiglie accompagnate da bambini e ragazzi verranno consegnate le Carte Didattiche per attivare una sorta di caccia al tesoro ludica e istruttiva con quiz e indovinelli legati alla collezione esposta. La visita è gratuita, inclusa nel biglietto d’ingresso.

Programma Festival Musicale Internazionale:

Venerdì 7 marzo, ore 21

Jaeden Izik-Dzurko, pianoforte

Musiche di Bach, Rachmaninov, Chopin

Venerdì 14 marzo, ore 21

Samueol Park, baritono

Sofia Adinolfi pianoforte

Arie dalle opere di Tosti, Bellini, Mozart, Verdi

Domenica 30 marzo, ore 18

Gianluca Bergamasco, pianoforte

Musiche di Chopin, Schubert, Prokofiev

Venerdì 11 aprile, ore 21

Roman Lopatynskyi,

Musiche di Brahms, Bartok, Schumann

Giovedì 24 aprile, ore 21

Roberto Pasquini, flauto

Roberto Prosseda e Alessandra Ammara, pianoforte

Franz Schubert

Per informazioni è possibile contattare il numero 0575354126 o scrivere a [email protected]