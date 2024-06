Festa medievale al centro Belfiore di Capolona

Arezzo, 7 giugno 2024 – Da maneggio in collina ad accampamento militare d’altri tempi. Sarà come un salto indietro nella storia la Festa Medievale Le Torri di Belfiore, in programma per sabato 15 giugno al Centro Belfiore, in località Il Santo (Capolona). L’evento, organizzato dall’associazione sportiva dilettantistica Centro Belfiore e dall’APS Spazio3 con il patrocinio del Comune di Subbiano, segna il traguardo della sua terza edizione insieme a quello di tantissime nuove collaborazioni con varie realtà del territorio.

A partire dalle ore 16, infatti, il centro di equitazione accoglierà i visitatori in un’atmosfera magica, popolata di dame e messeri, guerrieri e arcieri, fabbri, falconieri e persino una cartomante. Il benvenuto potrà coincidere con la merenda a base di crêpe e hot dog, che i più golosi acquisteranno direttamente sul posto. Il combattimento medievale, a cura del Gruppo Storico Sportivo “Vigili del Fuoco – Militia Vigilum Arretum”in collaborazione con il gruppo storico "Chimera", non sarà l’unico spettacolo dal vivo ad attendere il pubblico. Da non perdere anche l’esibizione a cavallo degli allievi del Centro Belfiore, che sarà seguita dallo show di falconeria offerto dai maestri dell’associazione “Falconieri del Valdarno” e dal suggestivo rito del fuoco interpretato da Lavinia Loreni.

Non una festa come le altre: Centro Belfiore e Spazio3 invitano i partecipanti – in costume a tema, se vorranno – a diventare protagonisti della scena. Largo allora alla creatività, con i “giochi del passato” di Lavinia Loreni e i laboratori di calligrafia (Sara Brunacci – Sara Calligrafia), disegno medievale (Raff Artist alias Raffaele Bindi), di “cestineria” (Chiara di APS Valomagna) e forgiatura e mascalcia (Frontiera), pensati sia per adulti che per bambini. L’Associazione di Bibbiena Arcadia arricchirà del tiro con l’arco il temporaneo microcosmo medievale del Santo. E poi le attività con i cavalli del Centro Belfiore: qui i piccoli fantini potranno cimentarsi in giochi e percorsi ad ostacoli, vivere il proprio “battesimo della sella” o semplicemente posare per una simpatica foto ricordo.

Convivialità e belle esperienze saranno celebrate pure a tavola. Formaggi, miele, birra, spezie e liquori di aziende della zona coloreranno le bancarelle del mercatino di prodotti locali e regaleranno sapori e profumi unici ai piatti della cena medievale, uno stupendo banchetto all’aperto con carne alla griglia e un menù ispirato alle eccellenze enogastronomiche casentinesi (su richiesta e con preavviso, possibili alternative vegetariane).

"Quest'anno puntiamo a far crescere la festa medievale, coinvolgendo attività e persone del posto, nello sforzo di fare rete – dichiarano Giulia Rinaldini del Centro Belfiore e Laura Cannoni di Spazio3 – La nostra ambizione è creare una collaborazione permanente. Dal birrificio artigianale di Subbiano ai produttori di erbe officinali sull'Alpe di Catenaia, dall'associazione di arcieri a quella dei falconieri... L’obiettivo è mettere in moto un convoglio di realtà interessanti con base nel territorio che possa poi crescere nel tempo e continuare a lavorare insieme, ognuna facendo leva sui propri punti di forza. Il tutto all'insegna della riscoperta del piacere di stare insieme, giocare e imparare a contatto con la natura".

Prenotazione obbligatoria entro giovedì 13 giugno

Giulia 3282704149

Laura 3385675299

BIGLIETTI Pomeriggio + cena medievale Adulti 25€ | Bambini 15€