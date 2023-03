Cosa fare in Toscana fino al 19 marzo: eventi e appuntamenti tra musica, incontri e arte

Gianni Morandi arriva a Firenze il 15 marzo (Instagram)

Firenze, 13 marzo 2023 – Da Ron a Gianni Morandi: la settimana che va dal 13 al 19 marzo è ricca di tanti appuntamenti culturali, dislocati su tutto il territorio della Toscana. E ci sono eventi per tutti i gusti: incontri, concerti, rassegne cinematografiche, spettacoli teatrali, mostre diffuse, conferenze e tanto altro. Colle Val d’Elsa (Siena), 14 marzo Al Teatro del Popolo di Colle Val d’Elsa il 14 marzo (ore 21) va in scena "Il sequestro" di Fran Nortes, che vedrà in scena Nino Formicola, Roberto Ciufoli e Sarah Biacchi, per la regia di Rosario Lisma. Prato, 14 e 15 marzo Il racconto di un uomo di mezza età che con la sua autoironia scava dentro il proprio vissuto di ricordi, in una sequenza di episodi, aneddoti e situazioni al limite del tragicomico. Potrebbe essere la storia di chiunque e invece è l’autografia romanzata che Claudio Bisio porterà sul palcoscenico del Politeama Pratese per “La mia vita raccontata male”, in scena il 14 e il 15 marzo (alle 21), per chiudere la stagione di prosa “Il tempo ritrovato”. Arezzo, 15 marzo Al Teatro Petrarca di Arezzo, il 15 marzo (ore 21) Chiara Francini e Alessandro Federico si...