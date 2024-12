Arezzo, 4 dicembre 2024 – Eurochocolate Special Guest ad Arezzo per il Natale delle Arti Da domani, fino al 29 Dicembre, 200 m2 di dolcezza in Piazza della Libertà

Dopo la golosa preview che lo scorso novembre ha animato il chiostro della biblioteca, la dolce collaborazione tra Eurochocolate e la città di Arezzo prosegue con una presenza ancora più importante nell’ambito del popolarissimo Natale delle Arti.

Ad aprire le porte, da domani fino al 29 Dicembre, saranno infatti i ben 200 metri quadrati di tensotruttura, pronti ad accogliere, nella prestigiosa cornice di Piazza della Libertà, tutti gli amanti del Cibo degli Dèi.

L’iniziativa, che gode del patrocinio del Comune di Arezzo, è frutto della collaborazione con Fondazione Arezzo Intour e Confcommercio Firenze-Arezzo.

“Siamo assolutamente entusiasti - dichiara Eugenio Guarducci, Presidente di Eurochocolate - di essere ospiti del Natale delle Arti di Arezzo, che riteniamo essere una delle esperienze più convincenti a livello nazionale, capace di attrarre centinaia di migliaia di persone. Il nostro intento è quello di integrarci armonicamente con il già consolidato e rinomato palinsesto natalizio, per renderlo ancora più ricco e attrattivo grazie all’indiscusso appeal di uno dei cibi più amati”.

Protagonisti della golosa area firmata Eurochocolate saranno gli originali prodotti Costruttori di Dolcezze - brand leader nella categoria funny chocolate - insieme ai Baci Perugina, al cioccolato artigianale di Be Well e a un’imperdibile selezione di referenze provenienti dai paesi produttori di cacao nel mondo.

Grazie alla collaborazione con Umbria Ufficio 2000, non mancheranno le ormai celebri tavolette NomeMade e PhotoChoc. Ogni chocolover potrà così creare al momento una tavoletta di cioccolato personalizzata con il proprio nome o la foto preferita, trasformandola in un regalo unico. Per l’occasione, saranno disponibili anche eleganti incarti a tema natalizio, perfetti per sorprendere durante le feste con dolcezza e fantasia.

Oltre alla parte commerciale, l’allestimento prevede simpatiche installazioni a tema con le quali poter interagire giocosamente e che faranno da sfondo per immancabili scatti e originali foto ricordo.

Eurochocolate vi aspetta ad Arezzo dal 5 al 29 Dicembre!