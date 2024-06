Estate e vitamine: come garantirsi l'energia necessaria nei mesi caldi

Firenze, 29 giugno 2024 - Le vitamine sono imprescindibili per affrontare l'estate e i mesi più caldi in maniera sana e all'insegna dell'energia. Proprio per imparare come ottimizzarne l'uso in cucina attraverso un'alimentazione bilanciata legata alla stagionalità, la Fondazione Est Ovest propone un appuntamento con i Medici in cucina, martedì 2 luglio alle 21,30, nella sede di Via del Guarlone 69, a Firenze. "Andremo alla scoperta dei piatti giusti per ricaricarsi di energia e vitamine - spiegano gli organizzatori - in modo da poter affrontare il caldo estivo a cuor leggero." Protagonisti dell'incontro saranno la chef Barbara Polvani e la dietologa Letizia Livi: la prima ai fornelli mostrerà ai partecipanti al corso come cucinare cibi sani, energetici e ricchi di vitamine per l'estate; la seconda spiegherà le proprietà organolettiche di avocado, cocomero, pomodori, ciliegie e molto altro ancora. "Una dieta sana e gustosa permette al nostro organismo di affrontare le temperature elevate di luglio e agosto con rinnovata energia e ci consente di sentirci a proprio agio con noi stessi e col nostro corpo. In questo senso, Medici in cucina è un'occasione imperdibile per imparare ricette semplici e gustose, fatte con pochi ingredienti ma di sicuro effetto, sane ed economiche." Il corso si aprirà con un'introduzione di Letizia Livi e proseguirà con la preparazione dei piatti di Barbara Polvani e la degustazione. Il menu prevede Tartare di avocado e cocomero, Mousse di pomodori confit con origano fresco, Fregola sarda risottata con crema di peperoni e rucola, Tempeh tonné, Cheesecake con salsa di ciliegie. Info e prenotazioni: [email protected] oppure chiamando lo 055.4934484.